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الداخلية التركية تعلن "تحييد" 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد
الداخلية التركية تعلن "تحييد" 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، تحييد 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T20:01+0000
2021-12-04T20:01+0000
تركيا
حزب العمال الكردستاني
أردوغان
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وقالت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأناضول الرسمية، إن العملية نفذتها "قوات خاصة من الدرك في ريف ولاية تونج إيلي شرقي البلاد".وأسفرت العملية التي تأتي في إطار عملية "أرن شتاء ـ 6" الأمنية، عن "تحييد 9 إرهابيين، بينهم 3 مدرجون على اللائحة البرتقالية، واثنان على اللائحة الرمادية للمطلوبين".وكانت الداخلية التركية قد أطلقت عملية "إرن" ضد حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.وجاء إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي تتهم تركيا عناصر منظمة "بي كا كا" بقتله في 11 أغسطس/ آب 2017.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الداخلية التركية تفكيك عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة شركي كان من المقرر إرساله للمشاركة في تأمين زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/العثور-على-قنبلة-أسفل-سيارة-تابعة-لشرطي-مكلف-بتأمين-حشد-أردوغان-صور-1053563626.html
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تركيا, حزب العمال الكردستاني, أردوغان

الداخلية التركية تعلن "تحييد" 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد

20:01 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depoالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Mahir Alan/Dha-Depo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، تحييد 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني شرقي البلاد.
وقالت الداخلية في بيان نشرته وكالة الأناضول الرسمية، إن العملية نفذتها "قوات خاصة من الدرك في ريف ولاية تونج إيلي شرقي البلاد".
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وأسفرت العملية التي تأتي في إطار عملية "أرن شتاء ـ 6" الأمنية، عن "تحييد 9 إرهابيين، بينهم 3 مدرجون على اللائحة البرتقالية، واثنان على اللائحة الرمادية للمطلوبين".
وكانت الداخلية التركية قد أطلقت عملية "إرن" ضد حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وجاء إطلاق اسم "أرن" على هذه العمليات نسبة إلى الفتى التركي "أرن بلبل"، الذي تتهم تركيا عناصر منظمة "بي كا كا" بقتله في 11 أغسطس/ آب 2017.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الداخلية التركية تفكيك عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة شركي كان من المقرر إرساله للمشاركة في تأمين زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ولاية سيرت جنوب شرقي البلاد.
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