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الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية
الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية
حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية من مغبة تصديقها على بناء 1058 وحدة استيطانية، في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:02+0000
2021-12-04T15:02+0000
قرار الاستيطان
إسرائيل
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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض.واعتبر أن الهدف من ذلك هو منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.وقال المسؤول الفلسطيني إن قرارات الاستيطان المتسارعة سوف تدفع القيادة الفلسطينية إلى التعجيل بتنفيذ القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير بالأمم المتحدة من أجل حماية الحقوق الفلسطينية.وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بالحفاظ على حل الدولتين، والخروج من دائرة الشجب والاستنكار.كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لمنع السلطات الإسرائيلية من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية.ووصف المسؤول الفلسطيني بأن الاستيطان كله غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادقت، الأسبوع الماضي، على 8 مخططات استيطانية في الضفة الغربية لبناء 1058وحدة سكنية.ويعتبر القانون الدولي أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة من قبل إسرائيل، وأن جميع أنشطة الاستيطان فيها غير شرعية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/هنية-لن-يرى-4-أسرى-إسرائيليين-الشمس-حتى-يتحرر-أسرانا---1053552570.html
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قرار الاستيطان, إسرائيل

الرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية

15:02 GMT 04.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . POOL
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حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، الحكومة الإسرائيلية من مغبة تصديقها على بناء 1058 وحدة استيطانية، في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن إسرائيل تسابق الزمن لفرض الوقائع على الأرض.
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية خلال كلمة له في الدوحة، قطر، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
هنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا
14:38 GMT
واعتبر أن الهدف من ذلك هو منع إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال المسؤول الفلسطيني إن قرارات الاستيطان المتسارعة سوف تدفع القيادة الفلسطينية إلى التعجيل بتنفيذ القرارات التي أعلنها الرئيس محمود عباس في خطابه الأخير بالأمم المتحدة من أجل حماية الحقوق الفلسطينية.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بالحفاظ على حل الدولتين، والخروج من دائرة الشجب والاستنكار.
كما دعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لمنع السلطات الإسرائيلية من تنفيذ مخططاتها الاستيطانية.
ووصف المسؤول الفلسطيني بأن الاستيطان كله غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد صادقت، الأسبوع الماضي، على 8 مخططات استيطانية في الضفة الغربية لبناء 1058وحدة سكنية.
ويعتبر القانون الدولي أن الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة من قبل إسرائيل، وأن جميع أنشطة الاستيطان فيها غير شرعية.
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