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الرئاسة الفلسطينية: قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب جريح جريمة حرب موثقة
الرئاسة الفلسطينية: قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب جريح جريمة حرب موثقة
أدانت الرئاسة الفلسطينية قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب فلسطيني في مدينة القدس، مساء اليوم السبت. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T20:19+0000
2021-12-04T20:19+0000
القدس
الشرطة الإسرائيلية
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وقالت الرئاسة إن قتل الشاب محمد شوكت محمد سليمة، البالغ من العمر 25 عاما، وهو جريح "جريمة حرب موثقة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واعتبرت أن هذه الواقعة تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وقالت الرئاسة الفلسطينية إن قتل سليمة هو استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.وقتل سليمة إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه بدعوى تنفيذه عملية طعن في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة.وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق الشرطة النار على سليمة من مسافة قريبة رغم إصابته.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت النار على الشاب الفلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العامود.وقالت إن سليمة تمكن من إصابة إسرائيلي، وحاول طعن شرطي إلا أنه أخفق في ذلك، حيث تم إطلاق النار عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/مقتل-فلسطيني-وإصابة-إسرائيلي-بعملية-طعن-في-القدس-الشرقية-فيديو-1053554766.html
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القدس, الشرطة الإسرائيلية

الرئاسة الفلسطينية: قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب جريح جريمة حرب موثقة

20:19 GMT 04.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . POOL
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أدانت الرئاسة الفلسطينية قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب فلسطيني في مدينة القدس، مساء اليوم السبت.
وقالت الرئاسة إن قتل الشاب محمد شوكت محمد سليمة، البالغ من العمر 25 عاما، وهو جريح "جريمة حرب موثقة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 4 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
مقتل فلسطيني وإصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية... فيديو
15:16 GMT
واعتبرت أن هذه الواقعة تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن قتل سليمة هو استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.
ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقتل سليمة إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه بدعوى تنفيذه عملية طعن في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة.
وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق الشرطة النار على سليمة من مسافة قريبة رغم إصابته.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت النار على الشاب الفلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العامود.
وقالت إن سليمة تمكن من إصابة إسرائيلي، وحاول طعن شرطي إلا أنه أخفق في ذلك، حيث تم إطلاق النار عليه.
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