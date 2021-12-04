الرئاسة الفلسطينية: قتل الشرطة الإسرائيلية لشاب جريح جريمة حرب موثقة

وقالت الرئاسة إن قتل الشاب محمد شوكت محمد سليمة، البالغ من العمر 25 عاما، وهو جريح "جريمة حرب موثقة"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).واعتبرت أن هذه الواقعة تأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد أبناء الشعب الفلسطيني.وقالت الرئاسة الفلسطينية إن قتل سليمة هو استمرار لمسلسل القتل اليومي الذي لا يمكن السكوت عليه.ودعت المجتمع الدولي لضرورة التحرك فورا لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.وقتل سليمة إثر إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه بدعوى تنفيذه عملية طعن في منطقة "باب العامود" وسط القدس المحتلة.وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر إطلاق الشرطة النار على سليمة من مسافة قريبة رغم إصابته.وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت النار على الشاب الفلسطيني، بعد تنفيذه عملية طعن في منطقة باب العامود.وقالت إن سليمة تمكن من إصابة إسرائيلي، وحاول طعن شرطي إلا أنه أخفق في ذلك، حيث تم إطلاق النار عليه.