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الرئيس الإيراني: الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من كورونا
الرئيس الإيراني: الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من كورونا
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من جائحة كورونا هو الالتزام بالتوصيات الصحية، والوقاية والمراقبة الجادة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T19:30+0000
2021-12-04T19:30+0000
إيران
فيروس كورونا
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس".وقال الرئيس الإيراني إنه لا يجب أن يحدث أي نقص في لقاحات كورونا في البلاد حتى مع التطعيم بالجرعة الثالثة.وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية والجدية في فرض الحجر الصحي.وطالب الرئيس بالمراقبة الدقيقة والذكية للمدارس وعمل الدوائر والأعمال بهدف التزام التوصيات الصحية حفاظا على أرواح المواطنين.وأكد رئيسي على تجنب تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما، قائلا إنه لا ينبغي أن يحدث هذا الأمر ما لم يتم إجراء عمل بحثي وعلمي دقيق في هذا المجال.وعن تطعيم الرعايا الأجانب، قال رئيسي إن بعض الدول الاوروبية فكرت في هذا الأمر أخيرا، إلا أن إيران شرعت منذ البداية في تطعيم جميع الرعايا الأجانب انطلاقا من قضايا إنسانية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/الخارجية-الأمريكية-نعتقد-أن-إحياء-الاتفاق-النووي-مع-إيران-لا-يزال-ممكنا--1053561428.html
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إيران, فيروس كورونا

الرئيس الإيراني: الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من كورونا

19:30 GMT 04.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من جائحة كورونا هو الالتزام بالتوصيات الصحية، والوقاية والمراقبة الجادة.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس".
موظف يرفع العلم الإيراني من المسرح بعد صورة جماعية مع وزراء الخارجية وممثليهم خلال المحادثات النووية الإيرانية في مركز فيينا الدولي في فيينا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
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وقال الرئيس الإيراني إنه لا يجب أن يحدث أي نقص في لقاحات كورونا في البلاد حتى مع التطعيم بالجرعة الثالثة.
وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية والجدية في فرض الحجر الصحي.
وطالب الرئيس بالمراقبة الدقيقة والذكية للمدارس وعمل الدوائر والأعمال بهدف التزام التوصيات الصحية حفاظا على أرواح المواطنين.
وأكد رئيسي على تجنب تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما، قائلا إنه لا ينبغي أن يحدث هذا الأمر ما لم يتم إجراء عمل بحثي وعلمي دقيق في هذا المجال.
وعن تطعيم الرعايا الأجانب، قال رئيسي إن بعض الدول الاوروبية فكرت في هذا الأمر أخيرا، إلا أن إيران شرعت منذ البداية في تطعيم جميع الرعايا الأجانب انطلاقا من قضايا إنسانية.
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