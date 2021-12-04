https://arabic.sputniknews.com/20211204/الرئيس-الإيراني-الالتزام-بالتوصيات-الصحية-هو-السبيل-الوحيد-لتجنب-موجة-جديدة-من-كورونا-1053564046.html

الرئيس الإيراني: الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من كورونا

الرئيس الإيراني: الالتزام بالتوصيات الصحية هو السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من كورونا

اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن السبيل الوحيد لتجنب موجة جديدة من جائحة كورونا هو الالتزام بالتوصيات الصحية، والوقاية والمراقبة الجادة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T19:30+0000

2021-12-04T19:30+0000

2021-12-04T19:30+0000

إيران

فيروس كورونا

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جاء هذا في تصريحات أدلى بها خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، اليوم السبت، بحسب وكالة "فارس".وقال الرئيس الإيراني إنه لا يجب أن يحدث أي نقص في لقاحات كورونا في البلاد حتى مع التطعيم بالجرعة الثالثة.وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة مراقبة الحدود البرية والجوية والبحرية والجدية في فرض الحجر الصحي.وطالب الرئيس بالمراقبة الدقيقة والذكية للمدارس وعمل الدوائر والأعمال بهدف التزام التوصيات الصحية حفاظا على أرواح المواطنين.وأكد رئيسي على تجنب تطعيم الأطفال دون سن 12 عاما، قائلا إنه لا ينبغي أن يحدث هذا الأمر ما لم يتم إجراء عمل بحثي وعلمي دقيق في هذا المجال.وعن تطعيم الرعايا الأجانب، قال رئيسي إن بعض الدول الاوروبية فكرت في هذا الأمر أخيرا، إلا أن إيران شرعت منذ البداية في تطعيم جميع الرعايا الأجانب انطلاقا من قضايا إنسانية.

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إيران, فيروس كورونا