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السعودية تجري محادثات لتصنيع سيارات كهربائية محليا
السعودية تجري محادثات لتصنيع سيارات كهربائية محليا
أجرت السعودية محادثات مع شركة "فوكسكون" التايوانية بهدف إنشاء مشروع مشترك لتصنيع سيارات كهربائية على أرض المملكة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
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2021-12-04T10:03+0000
العالم العربي
السعودية
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أكدت صحيفة "bloomberg" الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لتأسيس شركة جديدة تدعى "فيلوسيتي ترك"، حسبما أفادت مصادر لوكالة "بلومبرغ".وأكدت الصحيفة أن الشركة التايوانية ستقدم النقتيات البرمجية والإلكترونيات للسيارات الكهربائية، ويهدف المشروع إلى تجميع سيارات كهربائية على هيكل مرخص من شركة "بي إم دبليو" الألمانية.ويُمكن أن تساعد هذه الخطوة في تسريع خطط السعودية لتنويع اقتصادها الذي يعتمد حاليا على النفط، إذ تبتعد صناعة السيارات بصفة متزايدة عن محركات الاحتراق الداخلي.وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أن 44 شركة عالمية تسلمت تراخيص مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض لمزاولة نشاطها في المملكة.وحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
https://arabic.sputniknews.com/20211028/ما-هي-الفوائد-الاقتصادية-لافتتاح-الشركات-العالمية-مقراتها-في-السعودية؟-1050561043.html
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العالم العربي, السعودية

السعودية تجري محادثات لتصنيع سيارات كهربائية محليا

10:00 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 10:03 GMT 04.12.2021)
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Photo / wikipedia
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أجرت السعودية محادثات مع شركة "فوكسكون" التايوانية بهدف إنشاء مشروع مشترك لتصنيع سيارات كهربائية على أرض المملكة.
أكدت صحيفة "bloomberg" الأمريكية، أن صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لتأسيس شركة جديدة تدعى "فيلوسيتي ترك"، حسبما أفادت مصادر لوكالة "بلومبرغ".
وأكدت الصحيفة أن الشركة التايوانية ستقدم النقتيات البرمجية والإلكترونيات للسيارات الكهربائية، ويهدف المشروع إلى تجميع سيارات كهربائية على هيكل مرخص من شركة "بي إم دبليو" الألمانية.
ويُمكن أن تساعد هذه الخطوة في تسريع خطط السعودية لتنويع اقتصادها الذي يعتمد حاليا على النفط، إذ تبتعد صناعة السيارات بصفة متزايدة عن محركات الاحتراق الداخلي.
وفي وقت سابق، أعلنت السعودية، أن 44 شركة عالمية تسلمت تراخيص مقراتها الإقليمية في العاصمة الرياض لمزاولة نشاطها في المملكة.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك ضمن برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.
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