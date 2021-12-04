https://arabic.sputniknews.com/20211204/السعودية-وفرنسا-تدشنان-مشروعا-لبناء-منشأة-تصنيع-مكونات-هياكل-الطائرات-في-المملكة-1053554924.html

السعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة

السعودية وفرنسا تدشنان مشروعا لبناء منشأة تصنيع مكونات هياكل الطائرات في المملكة

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، تدشينها مشروع مشترك مع شركة فيجياك أيرو، للتصنيع الجوي الفرنسي، من أجل بناء منشأة تصنيع عالية الدقة لمكونات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T15:21+0000

2021-12-04T15:21+0000

2021-12-04T15:21+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وكتبت الشركة، اليوم السبت، على حسابها الرسمي على تويتر: "يسرنا الإعلان عن تدشين مشروع مشترك مع شركة فيجياك أيرو الفرنسية، والشركة السعودية للاستثمارات الصناعية (دسر)، باسم سامي فيجياك، لبناء منشأة تصنيع عالية الدقة في المملكة لإنتاج مكونات هياكل الطائرات".وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع وصول الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على رأس وفد إلى الرياض، ولقائه مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.وأشارت الشركة إلى أن نسبة الأسهم في المشروع الجديد ستكون 51% للسعودية، و49% للطرف الفرنسي، موضحة أن المشروع يختص بتصنيع ومعالجة أجزاء الطائرات باستخدام المعادن الخفيفة كالألومنيوم، والمعادن الصلبة كالتيتانيوم.ولفتت الشركة إلى أن المشروع يسعى لتطوير قدرات المملكة في صناعة هياكل الطائرات، وتدريب المهندسين والفنيين السعوديين للعمل ضمن هذا المشروع، إضافة إلى تعزيز توطين صناعة الطيران العسكري والمدني تماشيا مع رؤية السعودية 2030.واليوم السبت، وصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى المملكة السعودية، في إطار جولية يجريها في دول الخليج.وخلال اللقاء، بحث ماكرون مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الأزمة بين دول الخليج ولبنان، إذ أعلن أنه حصل على تعهد من السعودية بأنها ستلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تنفذ الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة.وأكد ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء زيارته إلى السعودية أنه حصل على تعهد من المملكة بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عندما تشرع الحكومة اللبنانية برئاسة، نجيب ميقاتي، في تنفيذ الإصلاحات.وأضاف ماكرون "نريد بذل كل الجهود لكي يتم إعادة فتح الاقتصاد والتبادلات التجارية لصالح لبنان، وسأجري غدا اتصالا هاتفيا بالرئيس عون".

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