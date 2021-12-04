السلام طريقنا والمحبة تجمعنا في القاهرة

افتتح المؤتمر رئيس منتدى الثقافة العربية، السيدة آسيا قاسم، بحضور عدد كبير من السفراء والفنانين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية والسياسية من 15 دولة عربية، من بينهم السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، والسفير العماني عبدالله بن ناصر الرحبي، والسفير د. عبد الله الحوسني والشيخ أحمد ترك، والمؤرخ يوسف زيدان، والكاتب هاني نقشبندي، واللّواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر سابقا، والنائبة صبورة السّيد، ورجال الأعمال، د. عبد الله الشيباني واللبناني مارون مخول، والإعلاميين، فادي شهوان وسامي كليب وهالة سرحان وبوسي شلبي، والفنانة لبلبة، ونادية الجندي، ورانيا فريد شوقي، وكثيرون غيرهم من دعاة السلام والمحبة ونبذ العنف والتناحر. وكان هذا التجمع فرصة للقاء والتعارف والتعاون فيما بين الأشقاء.كتب الإعلامي اللبناني، سامي كليب، عبر صفحته الرسمية "إعلاميون لا أبواق": بأن حفل افتتاح مؤتمر القاهرة كان لافتا في حضور كثير من السفراء العرب وممثل لسماحة مفتي الجمهورية المصرية وممثل لغبطة أنبا الأقباط وكان بين الحضور ممثلون لتيارات غربية، وهذه من الحالات النادرة التي نراها اليوم على امتداد الوطن العربي، حيث الفتن طغت على التآلف والحروب الأخوية قتلت مشاعر السلام، فقد صدق حين قال: "أينما تبدأ الثقافة تتراجع الفتن".التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...إعداد وتقديم: لينا المتني.
استضافت القاهرة في الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "المنتدى الإجتماعي للثقافة العربية"، تحت عنوان: "السلام طريقنا والمحبة وحدها تجمعنا".
افتتح المؤتمر رئيس منتدى الثقافة العربية، السيدة آسيا قاسم، بحضور عدد كبير من السفراء والفنانين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية والسياسية من 15 دولة عربية، من بينهم السفير اللبناني في القاهرة علي الحلبي، والسفير العماني عبدالله بن ناصر الرحبي، والسفير د. عبد الله الحوسني والشيخ أحمد ترك، والمؤرخ يوسف زيدان، والكاتب هاني نقشبندي، واللّواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر سابقا، والنائبة صبورة السّيد، ورجال الأعمال، د. عبد الله الشيباني واللبناني مارون مخول، والإعلاميين، فادي شهوان وسامي كليب وهالة سرحان وبوسي شلبي، والفنانة لبلبة، ونادية الجندي، ورانيا فريد شوقي، وكثيرون غيرهم من دعاة السلام والمحبة ونبذ العنف والتناحر. وكان هذا التجمع فرصة للقاء والتعارف والتعاون فيما بين الأشقاء.
تم في هذا المنتدى تكريم الفنانة نادية الجندي "كسفيرة للمحبة والسلام للملتقى الإنساني"، التي وجهت الشكر للقائمين على المنتدى، والذي يستهدف فى مجمل فعالياته وقف النزاعات والصراعات بين شعوب الأرض.
تقول السيدة آسيا قاسم: "إن السلام والمحبة وتقاسم خيرات الأرض هو طريقنا للنجاة من هذه الأزمات والصراعات، فلا خير في بشر ينامون آمنين والآخرين يموتون بردا وخوفا وحرمانا، فلا تقطعوا أرحامكم فكلنا إخوة".
كتب الإعلامي اللبناني، سامي كليب، عبر صفحته الرسمية "إعلاميون لا أبواق": بأن حفل افتتاح مؤتمر القاهرة كان لافتا في حضور كثير من السفراء العرب وممثل لسماحة مفتي الجمهورية المصرية وممثل لغبطة أنبا الأقباط وكان بين الحضور ممثلون لتيارات غربية، وهذه من الحالات النادرة التي نراها اليوم على امتداد الوطن العربي، حيث الفتن طغت على التآلف والحروب الأخوية قتلت مشاعر السلام، فقد صدق حين قال: "أينما تبدأ الثقافة تتراجع الفتن".