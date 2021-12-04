السودان يلوح بالإغلاق الكامل بسبب متحور "أوميكرون"

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر لوّح بالإغلاق.وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الإغلاق سيفرض إذا لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتوجيهات مجلس الأمن والدفاع المطالبة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.ودعا المسؤول السوداني وزارة الصحة الاتحادية، إلى التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة تنامي وتحور فيروس كورونا.وبيّن أن انتشار متحور "أوميكرون" قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، وأن اللجنة العليا للطوارئ تطلع لتنفيذ هذه التوجيهات.وكانت السلطات السودانية أصدرت قرارا، يوم الأحد، بحظر دخول القادمين من 5 دول للبلاد بسبب تفشي المتحور الجديد في جنوب أفريقيا، بحسب وسائل إعلام محلية.شمل الحظر الفوري القادمين من دول، جنوب أفريقيا، زمبابوي، بتسوانا، ليسوتو، وناميبيا.وذكر وكيل وزارة الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم أن إجمالي إصابات كورونا حتى يوم الجمعة، بلغ 83 ألفا.