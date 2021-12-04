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السودان يلوح بالإغلاق الكامل بسبب متحور "أوميكرون"
السودان يلوح بالإغلاق الكامل بسبب متحور "أوميكرون"
لوحت الحكومة السودانية، اليوم السبت، بفرض الإغلاق الكامل في البلاد، لمنع الانتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T17:49+0000
2021-12-04T17:49+0000
السودان
فيروس كورونا
أوميكرون
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وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر لوّح بالإغلاق.وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الإغلاق سيفرض إذا لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتوجيهات مجلس الأمن والدفاع المطالبة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.ودعا المسؤول السوداني وزارة الصحة الاتحادية، إلى التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة تنامي وتحور فيروس كورونا.وبيّن أن انتشار متحور "أوميكرون" قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، وأن اللجنة العليا للطوارئ تطلع لتنفيذ هذه التوجيهات.وكانت السلطات السودانية أصدرت قرارا، يوم الأحد، بحظر دخول القادمين من 5 دول للبلاد بسبب تفشي المتحور الجديد في جنوب أفريقيا، بحسب وسائل إعلام محلية.شمل الحظر الفوري القادمين من دول، جنوب أفريقيا، زمبابوي، بتسوانا، ليسوتو، وناميبيا.وذكر وكيل وزارة الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم أن إجمالي إصابات كورونا حتى يوم الجمعة، بلغ 83 ألفا.
https://arabic.sputniknews.com/20211202/حميدتي-السودان-يعاني-من-مجاعة-والجـيش-مع-المدنية-وغير-متمسك-بالسلطة-1053493678.html
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السودان, فيروس كورونا, أوميكرون

السودان يلوح بالإغلاق الكامل بسبب متحور "أوميكرون"

17:49 GMT 04.12.2021
© REUTERS / JOK SOLOMUNعملية تطهير وتعقيم مطار جوبا الدولي جنوب السودان كورونا
عملية تطهير وتعقيم مطار جوبا الدولي جنوب السودان كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / JOK SOLOMUN
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لوحت الحكومة السودانية، اليوم السبت، بفرض الإغلاق الكامل في البلاد، لمنع الانتشار السريع للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الباقي عبد القادر لوّح بالإغلاق.
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2021
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وأشار عضو مجلس السيادة إلى أن الإغلاق سيفرض إذا لم يلتزم المواطنون بتوجيهات اللجنة العليا للطوارئ الصحية، وتوجيهات مجلس الأمن والدفاع المطالبة بارتداء الكمامات في الأماكن العامة.
ودعا المسؤول السوداني وزارة الصحة الاتحادية، إلى التأهب والاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة تنامي وتحور فيروس كورونا.
وبيّن أن انتشار متحور "أوميكرون" قد يؤدي إلى الإغلاق التام للبلاد، وأن اللجنة العليا للطوارئ تطلع لتنفيذ هذه التوجيهات.
وكانت السلطات السودانية أصدرت قرارا، يوم الأحد، بحظر دخول القادمين من 5 دول للبلاد بسبب تفشي المتحور الجديد في جنوب أفريقيا، بحسب وسائل إعلام محلية.
شمل الحظر الفوري القادمين من دول، جنوب أفريقيا، زمبابوي، بتسوانا، ليسوتو، وناميبيا.
وذكر وكيل وزارة الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم أن إجمالي إصابات كورونا حتى يوم الجمعة، بلغ 83 ألفا.
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