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السيسي يهنئ الإمارات بمناسبة العيد الوطني الخمسين
السيسي يهنئ الإمارات بمناسبة العيد الوطني الخمسين
تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى عيدها الوطني. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T20:46+0000
2021-12-04T20:46+0000
الإمارات
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال الرئيس المصري في منشور على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: "يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين".واعتبر السيسي أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي.وأشار الرئيس المصري إلى أن علاقات البلدين تشهد المزيد من القوة والمتانة، مؤكد أن البلدين سيواصلان معا تعزيز العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين.وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني يوم 2 من شهر ديسمبر/كانون الأول. واليوم الوطني الإماراتي، هو ذكرى قيام الاتحاد الإمارتي، في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.
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الإمارات, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يهنئ الإمارات بمناسبة العيد الوطني الخمسين

20:46 GMT 04.12.2021
© REUTERS / POOLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / POOL
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تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى عيدها الوطني.
وقال الرئيس المصري في منشور على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: "يسعدني أن أتقدم، باسمي وباسم شعب مصر، بالتهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة، شعبا وقيادة، بمناسبة العيد الوطني الخمسين".
واعتبر السيسي أن الإمارات قدمت خلال السنوات الماضية، نموذجا فريدا من نوعه في التنمية والعمران والتحديث التكنولوجي.
وأشار الرئيس المصري إلى أن علاقات البلدين تشهد المزيد من القوة والمتانة، مؤكد أن البلدين سيواصلان معا تعزيز العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين.
وتحتفل الإمارات بعيدها الوطني يوم 2 من شهر ديسمبر/كانون الأول. واليوم الوطني الإماراتي، هو ذكرى قيام الاتحاد الإمارتي، في الثاني من شهر ديسمبر عام 1971.
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