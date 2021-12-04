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https://arabic.sputniknews.com/20211204/العثور-على-قنبلة-أسفل-سيارة-تابعة-لشرطي-مكلف-بتأمين-حشد-أردوغان-صور-1053563626.html
العثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لشرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان... صور
العثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لشرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان... صور
أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، العثور على قنبلة أسفل سيارة شرطي قبل توجهه لتأمين حشد موجود فيه الرئيس رجب طيب أردوغان في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، وذلك... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T19:09+0000
2021-12-04T19:10+0000
قنبلة
رجب طيب أردوغان
تركيا
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وقالت قناة " تي آر تي عربي" التركية الرسمية إن الشرطة في ولاية ماردين تمكنت من السيطرة على عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت تحت سيارة شرطي من قسم مكافحة الشغب، كان مكلفا بتأمين حشد في سيرت، حيث توجه أردوغان، اليوم، لافتتاح عدد من المشاريع.واستطاع فريق من خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة، ما "منع وقوع مذبحة وأُنقِذَت أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في اللحظات الأخيرة"، بحسب مراسل القناة.وبدأت الشرطة التركية في عمليات التحقيق والتحري لتحديد الجهة التي زرعت العبوة الناسفة أسفل السيارة.من جانبها، قالت صحيفة "تاكفيم" التركية، إن العبوة التي يتم التحكم بها عن بعد جرى تثبيتها بمغناطيس أسفل سيارة الشرطي الذي كان من المقرر أن يتوجه لحضور تجمع الرئيس في سيرت.
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قنبلة, رجب طيب أردوغان, تركيا

العثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لشرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان... صور

19:09 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 19:10 GMT 04.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . POOL
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أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، العثور على قنبلة أسفل سيارة شرطي قبل توجهه لتأمين حشد موجود فيه الرئيس رجب طيب أردوغان في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، وذلك قبل تفجيرها عن بعد.
وقالت قناة " تي آر تي عربي" التركية الرسمية إن الشرطة في ولاية ماردين تمكنت من السيطرة على عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت تحت سيارة شرطي من قسم مكافحة الشغب، كان مكلفا بتأمين حشد في سيرت، حيث توجه أردوغان، اليوم، لافتتاح عدد من المشاريع.
واستطاع فريق من خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة، ما "منع وقوع مذبحة وأُنقِذَت أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في اللحظات الأخيرة"، بحسب مراسل القناة.
وبدأت الشرطة التركية في عمليات التحقيق والتحري لتحديد الجهة التي زرعت العبوة الناسفة أسفل السيارة.
من جانبها، قالت صحيفة "تاكفيم" التركية، إن العبوة التي يتم التحكم بها عن بعد جرى تثبيتها بمغناطيس أسفل سيارة الشرطي الذي كان من المقرر أن يتوجه لحضور تجمع الرئيس في سيرت.
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