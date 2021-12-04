العثور على قنبلة أسفل سيارة تابعة لشرطي مكلف بتأمين حشد أردوغان... صور

وقالت قناة " تي آر تي عربي" التركية الرسمية إن الشرطة في ولاية ماردين تمكنت من السيطرة على عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت تحت سيارة شرطي من قسم مكافحة الشغب، كان مكلفا بتأمين حشد في سيرت، حيث توجه أردوغان، اليوم، لافتتاح عدد من المشاريع.واستطاع فريق من خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة، ما "منع وقوع مذبحة وأُنقِذَت أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في اللحظات الأخيرة"، بحسب مراسل القناة.وبدأت الشرطة التركية في عمليات التحقيق والتحري لتحديد الجهة التي زرعت العبوة الناسفة أسفل السيارة.من جانبها، قالت صحيفة "تاكفيم" التركية، إن العبوة التي يتم التحكم بها عن بعد جرى تثبيتها بمغناطيس أسفل سيارة الشرطي الذي كان من المقرر أن يتوجه لحضور تجمع الرئيس في سيرت.
أعلنت الشرطة التركية، اليوم السبت، العثور على قنبلة أسفل سيارة شرطي قبل توجهه لتأمين حشد موجود فيه الرئيس رجب طيب أردوغان في ولاية سيرت جنوب شرقي تركيا، وذلك قبل تفجيرها عن بعد.
وقالت قناة " تي آر تي عربي" التركية الرسمية إن الشرطة في ولاية ماردين تمكنت من السيطرة على عبوة ناسفة يدوية الصنع وضعت تحت سيارة شرطي من قسم مكافحة الشغب، كان مكلفا بتأمين حشد في سيرت، حيث توجه أردوغان، اليوم، لافتتاح عدد من المشاريع.
واستطاع فريق من خبراء المتفجرات إبطال مفعول القنبلة، ما "منع وقوع مذبحة وأُنقِذَت أرواح الآلاف من المواطنين الأبرياء في اللحظات الأخيرة"، بحسب مراسل القناة.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingi için görev yerine gidecek olan bir polis memurunun aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneği iki polis memurunun dikkatiyle fark edildi. Olay yerine gelen bomba uzmanı ekiplerce patlayıcı düzenek imha edildi. pic.twitter.com/DoXx8jXizL