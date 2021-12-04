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https://arabic.sputniknews.com/20211204/العثور-على-3-فيروسات-في-الخفافيش-تشبه-كورونا-وكوكب-من-الحديد-النقي-يدور-حول-نجم-قريب-1053551605.html
العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا... وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب
العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا... وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب
عثر العلماء على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه فيروس كورونا، فيما تم اكتشاف كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب.. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:23+0000
2021-12-04T14:50+0000
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العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا.. وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب
العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا.. وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب
اكتشف العلماء ثلاثة فيروسات في الخفافيش في لاووس تشبه فيروس "سارس-كوف-2" أكثر من أي فيروسات أخرى معروفة.ويقول الباحثون: إن أجزاء من الشفرة الوراثية لهذه الفيروسات تدعم الرأي القائل إن الفيروس المتسبب في مرض "كوفيد-19" طبيعي المنشأ، لكن هذا الاكتشاف يثير المخاوف أيضا من وجود العديد من فيروسات كورونا التي يمكن أن تصيب البشر.يأتي ذلك فيما عثر العلماء على كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب... يتمتع بكثافة قريبة من كثافة الحديد النقي، ويرى العلماء إن الكوكب GJ 367b ربما يكون اللب المتبقي والغني بالمعادن لجرم عملاق متبخر.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن بيانات أظهرت بعد تحليلها وجود أضرار جانبية للمبيدات كافة حتى العضوية منها.أيضا نتحدث عن تحليل جيني يشير إلى أن أكثر أنواع نحل العسل شيوعا في العالم، هو نحل العسل الغربي، ظهر لأول مرة في غرب آسيا منذ حوالي 7 ملايين سنة ثم انتشر في إفريقيا وأوروبا.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة برنارد ريمان، عالم الرياضيات الألماني، الذي يعتبر على نطاق واسع من أهم وأعظم العلماء في القرون الثلاثة الأخيرة بالرغم من حياته القصيرة التي لم تستمر لأكثر من 40 سنة.وقدم ريمان إسهامات في الهندسة التفاضلية ونظرية الأعداد والتحليل الحقيقي، وأشهر أعماله هي فرضية ريمان التي تعد من أصعب الفرضيات الرياضية على الإطلاق.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم أحمد أحمد
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مرايا العلوم, аудио, راديو, راديو سبوتنيك

العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا... وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب

14:23 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 14:50 GMT 04.12.2021)
العثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا.. وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب
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عثر العلماء على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه فيروس كورونا، فيما تم اكتشاف كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب..
اكتشف العلماء ثلاثة فيروسات في الخفافيش في لاووس تشبه فيروس "سارس-كوف-2" أكثر من أي فيروسات أخرى معروفة.
ويقول الباحثون: إن أجزاء من الشفرة الوراثية لهذه الفيروسات تدعم الرأي القائل إن الفيروس المتسبب في مرض "كوفيد-19" طبيعي المنشأ، لكن هذا الاكتشاف يثير المخاوف أيضا من وجود العديد من فيروسات كورونا التي يمكن أن تصيب البشر.
يأتي ذلك فيما عثر العلماء على كوكب خارج مجموعتنا الشمسية، من المعدن الثقيل يدور حول نجم قريب... يتمتع بكثافة قريبة من كثافة الحديد النقي، ويرى العلماء إن الكوكب GJ 367b ربما يكون اللب المتبقي والغني بالمعادن لجرم عملاق متبخر.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن بيانات أظهرت بعد تحليلها وجود أضرار جانبية للمبيدات كافة حتى العضوية منها.
أيضا نتحدث عن تحليل جيني يشير إلى أن أكثر أنواع نحل العسل شيوعا في العالم، هو نحل العسل الغربي، ظهر لأول مرة في غرب آسيا منذ حوالي 7 ملايين سنة ثم انتشر في إفريقيا وأوروبا.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة برنارد ريمان، عالم الرياضيات الألماني، الذي يعتبر على نطاق واسع من أهم وأعظم العلماء في القرون الثلاثة الأخيرة بالرغم من حياته القصيرة التي لم تستمر لأكثر من 40 سنة.
وقدم ريمان إسهامات في الهندسة التفاضلية ونظرية الأعداد والتحليل الحقيقي، وأشهر أعماله هي فرضية ريمان التي تعد من أصعب الفرضيات الرياضية على الإطلاق.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم أحمد أحمد
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