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https://arabic.sputniknews.com/20211204/العراق-جماهير-أربيل-تقتحم-الملعب-وتعتدي-على-مشجعي-الشرطة-فيديو-1053561658.html
العراق... جماهير أربيل تقتحم الملعب وتعتدي على مشجعي "الشرطة"... فيديو
العراق... جماهير أربيل تقتحم الملعب وتعتدي على مشجعي "الشرطة"... فيديو
اعتدت جماهير فريق أربيل لكرة القدم، مساء اليوم السبت، على جماهير نادي الشرطة فور انتهاء صافرة نهاية المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة كأس... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T18:15+0000
2021-12-04T18:15+0000
أربيل
كرة القدم
العراق
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وفاز فريق أربيل بركلات الترجيح 4-3، متأهلا إلى الدور ربع نهائي بطولة كأس العراق.ومع صافرة نهاية المباراة، اقتحمت جماهير أربيل المستطيل الأخضر، واعتدوا على لاعبي وجهمور الشرطة.ولم يعرف بعد سبب هذا الاعتداء، إلا أن وسائل إعلام عراقية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنه جاء نتيجة رفع جمهور الشرطة العلم العراقي، دون أن يتسنى التأكد من صحة تلك التقارير.
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أربيل, كرة القدم, العراق

العراق... جماهير أربيل تقتحم الملعب وتعتدي على مشجعي "الشرطة"... فيديو

18:15 GMT 04.12.2021
© REUTERS / AZAD LASHKARIمطار أربيل الدولي
مطار أربيل الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / AZAD LASHKARI
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اعتدت جماهير فريق أربيل لكرة القدم، مساء اليوم السبت، على جماهير نادي الشرطة فور انتهاء صافرة نهاية المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة كأس العراق، على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي البلاد.
وفاز فريق أربيل بركلات الترجيح 4-3، متأهلا إلى الدور ربع نهائي بطولة كأس العراق.
ومع صافرة نهاية المباراة، اقتحمت جماهير أربيل المستطيل الأخضر، واعتدوا على لاعبي وجهمور الشرطة.
ولم يعرف بعد سبب هذا الاعتداء، إلا أن وسائل إعلام عراقية وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنه جاء نتيجة رفع جمهور الشرطة العلم العراقي، دون أن يتسنى التأكد من صحة تلك التقارير.
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