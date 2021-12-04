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https://arabic.sputniknews.com/20211204/الفاتيكان-يعلن-زيارة-البابا-مخيما-للمهاجرين-في-اليونان-1053543140.html
الفاتيكان يعلن زيارة البابا مخيما للمهاجرين في اليونان
الفاتيكان يعلن زيارة البابا مخيما للمهاجرين في اليونان
أعلن الفاتيكان أن زيارة البابا التي بدأها اليوم السبت إلى اليونان، سوف تتضمن زيارة إلى مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:47+0000
2021-12-04T11:47+0000
المهاجرين
اللاجئين
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وحسب بيان للفاتيكان نشرته "رويترز"، أكد أن البابا فرانسيس بدأ زيارة تستغرق يومين ونصف اليوم إلى اليونان.وفيما أوضح أن الزيارة البابوية إلى ليسبوس، ستكون غدا الأحد، لفت إلى أن البابا زارها لأول مرة في عام 2016.ومن المقرر أن يلتقي البابا في أثينا بالرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.وقد استعدت العاصمة اليونانية للزيارة عن طريق نشر نحو 5000 شرطي في شوارعها، حتى اليوم الأخير من الرحلة البابوية، وذلك خوفا من مظاهرات للأصوليين الأرثوذوكس، وكذلك من المسيرات في ذكرى مقتل مراهق في 6 ديسمبر/ كانون الأول في العام 2008 من قبل ضابط شرطة في أثينا.يشار إلى أن مركز استقبال المهاجرين في ليسبوس كان قد حل محل معسكر موريا غير الصحي الذي دمرته الحرائق في عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20211024/بابا-الفاتيكان-علينا-ألا-نعيد-المهاجرين-إلى-دول-غير-آمنة-مثل-ليبيا-1050517363.html
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المهاجرين, اللاجئين, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

الفاتيكان يعلن زيارة البابا مخيما للمهاجرين في اليونان

11:47 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTEبابا الفاتيكان فرانسيس الأول
بابا الفاتيكان فرانسيس الأول - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / FILIPPO MONTEFORTE
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أعلن الفاتيكان أن زيارة البابا التي بدأها اليوم السبت إلى اليونان، سوف تتضمن زيارة إلى مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس.
وحسب بيان للفاتيكان نشرته "رويترز"، أكد أن البابا فرانسيس بدأ زيارة تستغرق يومين ونصف اليوم إلى اليونان.
البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان أثناء زيارته إلى العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
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وفيما أوضح أن الزيارة البابوية إلى ليسبوس، ستكون غدا الأحد، لفت إلى أن البابا زارها لأول مرة في عام 2016.
ومن المقرر أن يلتقي البابا في أثينا بالرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.
وقد استعدت العاصمة اليونانية للزيارة عن طريق نشر نحو 5000 شرطي في شوارعها، حتى اليوم الأخير من الرحلة البابوية، وذلك خوفا من مظاهرات للأصوليين الأرثوذوكس، وكذلك من المسيرات في ذكرى مقتل مراهق في 6 ديسمبر/ كانون الأول في العام 2008 من قبل ضابط شرطة في أثينا.
يشار إلى أن مركز استقبال المهاجرين في ليسبوس كان قد حل محل معسكر موريا غير الصحي الذي دمرته الحرائق في عام 2020.
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