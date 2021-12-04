https://arabic.sputniknews.com/20211204/الفاتيكان-يعلن-زيارة-البابا-مخيما-للمهاجرين-في-اليونان-1053543140.html

الفاتيكان يعلن زيارة البابا مخيما للمهاجرين في اليونان

الفاتيكان يعلن زيارة البابا مخيما للمهاجرين في اليونان

أعلن الفاتيكان أن زيارة البابا التي بدأها اليوم السبت إلى اليونان، سوف تتضمن زيارة إلى مخيم للمهاجرين في جزيرة ليسبوس. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T11:47+0000

2021-12-04T11:47+0000

2021-12-04T11:47+0000

المهاجرين

اللاجئين

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وحسب بيان للفاتيكان نشرته "رويترز"، أكد أن البابا فرانسيس بدأ زيارة تستغرق يومين ونصف اليوم إلى اليونان.وفيما أوضح أن الزيارة البابوية إلى ليسبوس، ستكون غدا الأحد، لفت إلى أن البابا زارها لأول مرة في عام 2016.ومن المقرر أن يلتقي البابا في أثينا بالرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.وقد استعدت العاصمة اليونانية للزيارة عن طريق نشر نحو 5000 شرطي في شوارعها، حتى اليوم الأخير من الرحلة البابوية، وذلك خوفا من مظاهرات للأصوليين الأرثوذوكس، وكذلك من المسيرات في ذكرى مقتل مراهق في 6 ديسمبر/ كانون الأول في العام 2008 من قبل ضابط شرطة في أثينا.يشار إلى أن مركز استقبال المهاجرين في ليسبوس كان قد حل محل معسكر موريا غير الصحي الذي دمرته الحرائق في عام 2020.

https://arabic.sputniknews.com/20211024/بابا-الفاتيكان-علينا-ألا-نعيد-المهاجرين-إلى-دول-غير-آمنة-مثل-ليبيا-1050517363.html

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المهاجرين, اللاجئين, البابا فرنسيس بابا الفاتيكان