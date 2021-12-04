الفاتيكان يعلن زيارة البابا مخيما للمهاجرين في اليونان

وحسب بيان للفاتيكان نشرته "رويترز"، أكد أن البابا فرانسيس بدأ زيارة تستغرق يومين ونصف اليوم إلى اليونان.وفيما أوضح أن الزيارة البابوية إلى ليسبوس، ستكون غدا الأحد، لفت إلى أن البابا زارها لأول مرة في عام 2016.ومن المقرر أن يلتقي البابا في أثينا بالرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.وقد استعدت العاصمة اليونانية للزيارة عن طريق نشر نحو 5000 شرطي في شوارعها، حتى اليوم الأخير من الرحلة البابوية، وذلك خوفا من مظاهرات للأصوليين الأرثوذوكس، وكذلك من المسيرات في ذكرى مقتل مراهق في 6 ديسمبر/ كانون الأول في العام 2008 من قبل ضابط شرطة في أثينا.يشار إلى أن مركز استقبال المهاجرين في ليسبوس كان قد حل محل معسكر موريا غير الصحي الذي دمرته الحرائق في عام 2020.
وفيما أوضح أن الزيارة البابوية إلى ليسبوس، ستكون غدا الأحد، لفت إلى أن البابا زارها لأول مرة في عام 2016.
ومن المقرر أن يلتقي البابا في أثينا بالرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالإضافة إلى ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية.
وقد استعدت العاصمة اليونانية للزيارة عن طريق نشر نحو 5000 شرطي في شوارعها، حتى اليوم الأخير من الرحلة البابوية، وذلك خوفا من مظاهرات للأصوليين الأرثوذوكس، وكذلك من المسيرات في ذكرى مقتل مراهق في 6 ديسمبر/ كانون الأول في العام 2008 من قبل ضابط شرطة في أثينا.
يشار إلى أن مركز استقبال المهاجرين في ليسبوس كان قد حل محل معسكر موريا غير الصحي الذي دمرته الحرائق في عام 2020.