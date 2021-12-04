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https://arabic.sputniknews.com/20211204/الكسوف-الشمسي-الكلي-الوحيد-لهذا-العام-يبدأ-في-القطب-الجنوبي-فيديو-1053531925.html
بث مباشر.. الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لهذا العام يبدأ في القطب الجنوبي
بث مباشر.. الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لهذا العام يبدأ في القطب الجنوبي
بدأ الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لعام 2021، اليوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول، في القطب الجنوبي، بينما لن يتمكن سكان المناطق الشمالية من مراقبة هذه الظاهرة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T07:04+0000
2021-12-04T07:09+0000
مجتمع
كسوف الشمس
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وقال موقع "planetarium-moscow": "في 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، سيكون هناك كسوف كلي للشمس بحد أقصى للطور 1.037 في 12:34 بتوقيت غرينيتش، وستستمر المرحلة الإجمالية للكسوف دقيقة واحدة و54 ثانية وستمر في شريط ضيق من الظل القمري عبر القارة القطبية الجنوبية".يمكن ملاحظة المراحل الجزئية للكسوف، إذا سمحت الأحوال الجوية في القارة القطبية الجنوبية وأجزاء من الجنوب الأفريقي، ولا سيما في جنوب أفريقيا وناميبيا وجنوب أمريكا الجنوبية وفي المياه الجنوبية للمحيطين الهادئ والأطلسي والهندي.
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مجتمع, كسوف الشمس

بث مباشر.. الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لهذا العام يبدأ في القطب الجنوبي

07:04 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 07:09 GMT 04.12.2021)
© AFP 2021 / Martin Bernetti كسوف الشمس في 2 يوليو/ تموز 2019، مأخوذ من المرصد في تشيلي
كسوف الشمس في 2 يوليو/ تموز 2019، مأخوذ من المرصد في تشيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / Martin Bernetti
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بدأ الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لعام 2021، اليوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول، في القطب الجنوبي، بينما لن يتمكن سكان المناطق الشمالية من مراقبة هذه الظاهرة.
وقال موقع "planetarium-moscow": "في 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، سيكون هناك كسوف كلي للشمس بحد أقصى للطور 1.037 في 12:34 بتوقيت غرينيتش، وستستمر المرحلة الإجمالية للكسوف دقيقة واحدة و54 ثانية وستمر في شريط ضيق من الظل القمري عبر القارة القطبية الجنوبية".
يمكن ملاحظة المراحل الجزئية للكسوف، إذا سمحت الأحوال الجوية في القارة القطبية الجنوبية وأجزاء من الجنوب الأفريقي، ولا سيما في جنوب أفريقيا وناميبيا وجنوب أمريكا الجنوبية وفي المياه الجنوبية للمحيطين الهادئ والأطلسي والهندي.
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