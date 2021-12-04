بث مباشر.. الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لهذا العام يبدأ في القطب الجنوبي

وقال موقع "planetarium-moscow": "في 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، سيكون هناك كسوف كلي للشمس بحد أقصى للطور 1.037 في 12:34 بتوقيت غرينيتش، وستستمر المرحلة الإجمالية للكسوف دقيقة واحدة و54 ثانية وستمر في شريط ضيق من الظل القمري عبر القارة القطبية الجنوبية".يمكن ملاحظة المراحل الجزئية للكسوف، إذا سمحت الأحوال الجوية في القارة القطبية الجنوبية وأجزاء من الجنوب الأفريقي، ولا سيما في جنوب أفريقيا وناميبيا وجنوب أمريكا الجنوبية وفي المياه الجنوبية للمحيطين الهادئ والأطلسي والهندي.
بدأ الكسوف الشمسي الكلي الوحيد لعام 2021، اليوم السبت 4 ديسمبر/كانون الأول، في القطب الجنوبي، بينما لن يتمكن سكان المناطق الشمالية من مراقبة هذه الظاهرة.
وقال موقع "planetarium-moscow": "في 4 ديسمبر/كانون الأول 2021، سيكون هناك كسوف كلي للشمس بحد أقصى للطور 1.037 في 12:34 بتوقيت غرينيتش، وستستمر المرحلة الإجمالية للكسوف دقيقة واحدة و54 ثانية وستمر في شريط ضيق من الظل القمري عبر القارة القطبية الجنوبية".
يمكن ملاحظة المراحل الجزئية للكسوف، إذا سمحت الأحوال الجوية في القارة القطبية الجنوبية وأجزاء من الجنوب الأفريقي، ولا سيما في جنوب أفريقيا وناميبيا وجنوب أمريكا الجنوبية وفي المياه الجنوبية للمحيطين الهادئ والأطلسي والهندي.