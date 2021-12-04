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https://arabic.sputniknews.com/20211204/الكشف-عن-الروبوت-الأكثر-تقدما-في-العالم-تعبيرات-وحركات-وجه-واقعية-بشكل-مذهل-فيديو-1053543644.html
الكشف عن الروبوت الأكثر تقدما في العالم... تعبيرات وحركات وجه واقعية بشكل مذهل... فيديو
الكشف عن الروبوت الأكثر تقدما في العالم... تعبيرات وحركات وجه واقعية بشكل مذهل... فيديو
أزاح مختبر بريطاني الستار عن روبوت جديد وصف بأنه "أكثر آلة بشرية متقدمة في العالم".‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:58+0000
2021-12-04T12:02+0000
تكنولوجيا
إنسان آلي
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الروبوت يحمل اسم "أميكا"، وتم إنشاؤه في مختبر بريطاني، ولديه حركات وتعبيرات وجه واقعية بشكل مخيف.ونشرت شركة "Engineered Arts" التي تتخذ من كورنوال في بريطانيا مقرا لها فيديو للروبوت "أميكا" عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، والذي يشبه إلى حد كبير الروبوت من الفيلم الأمريكي "I, Robot" من إنتاج عام 2004، ومن بطولة ويل سميث.وفي مقطع الفيديو، يظهر الروبوت "أميكا" وهو يحرك كتفه، قبل أن يفتح عينيه ويعبر عن نظرة مقنعة إلى حد ما من الصدمة أو المفاجأة، حتى أنه يومض عدة مرات بعينيه، ويلاحظ ذراعه الآلي بفضول.وأعرب العديد من المتابعين للفيديو عن دهشتهم من مدى واقعية الإنسان الآلي "أميكا".وكتب أحد المستخدمين: "أعلم أنه من المفترض أن نكون خائفين من الذكاء الاصطناعي، لكن هذا هو أول إنسان آلي لم يخيفني، إنه رائع جدا.وتصنف "Engineered Arts" نفسها كـ"المصمم والمصنع الرائد لروبوتات الترفيه البشرية في المملكة المتحدة، وتأسست في عام 2005.ولم تكشف الشركة عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير، لكنها أعربت عن أملها أن يقدم روبوتها "أميكا" للناس لمحة عن المستقبل لأنه "يمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي".
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تكنولوجيا, إنسان آلي

الكشف عن الروبوت الأكثر تقدما في العالم... تعبيرات وحركات وجه واقعية بشكل مذهل... فيديو

11:58 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 12:02 GMT 04.12.2021)
© AFP 2021 / JOHANNES EISELEالإنسانة الآلية التي تشبه البشر "جيا جيا" المطورة في الصين
الإنسانة الآلية التي تشبه البشر جيا جيا المطورة في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / JOHANNES EISELE
تابعنا عبر
أزاح مختبر بريطاني الستار عن روبوت جديد وصف بأنه "أكثر آلة بشرية متقدمة في العالم".‏
الروبوت يحمل اسم "أميكا"، وتم إنشاؤه في مختبر بريطاني، ولديه حركات وتعبيرات وجه واقعية بشكل مخيف.
ونشرت شركة "Engineered Arts" التي تتخذ من كورنوال في بريطانيا مقرا لها فيديو للروبوت "أميكا" عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، والذي يشبه إلى حد كبير الروبوت من الفيلم الأمريكي "I, Robot" من إنتاج عام 2004، ومن بطولة ويل سميث.
وفي مقطع الفيديو، يظهر الروبوت "أميكا" وهو يحرك كتفه، قبل أن يفتح عينيه ويعبر عن نظرة مقنعة إلى حد ما من الصدمة أو المفاجأة، حتى أنه يومض عدة مرات بعينيه، ويلاحظ ذراعه الآلي بفضول.
وأعرب العديد من المتابعين للفيديو عن دهشتهم من مدى واقعية الإنسان الآلي "أميكا".
وكتب أحد المستخدمين: "أعلم أنه من المفترض أن نكون خائفين من الذكاء الاصطناعي، لكن هذا هو أول إنسان آلي لم يخيفني، إنه رائع جدا.
وتصنف "Engineered Arts" نفسها كـ"المصمم والمصنع الرائد لروبوتات الترفيه البشرية في المملكة المتحدة، وتأسست في عام 2005.
ولم تكشف الشركة عن تكلفة صنع الروبوت لأنه لا يزال قيد التطوير، لكنها أعربت عن أملها أن يقدم روبوتها "أميكا" للناس لمحة عن المستقبل لأنه "يمثل طليعة تكنولوجيا الإنسان الآلي".
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