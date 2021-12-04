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https://arabic.sputniknews.com/20211204/المتحدث-باسم-إكسبو-2020-دبي-الجناح-الروسي-قصة-نجاح-مبهرة-تربط-العقل-بتواصل-الإنسانية-1053551104.html
المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية
المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية
قال المتحدث الرسمي باسم "إكسبو 2020 دبي"، محمد الأنصاري، إن المؤشرات الأولية للمعرض الدولي فاقت التوقعات، ووصف الجناح الروسي بأنه "استثنائي". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:15+0000
2021-12-04T14:15+0000
راديو
لقاء سبوتنيك
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المتحدث باسم إكسبو 2020 دبي: الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية
المتحدث باسم إكسبو 2020 دبي: الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الأنصاري إن فعاليات "إكسبو "2020 ركزت على القضايا والتحديات التي تواجه الدول المختلفة، وطرحت العديد من الحلول لعالم أفضل في المستقبل، وقد انعكس ذلك على بناء الأجنحة بالطرق المستدامة.وكشف الأنصاري عن أن المدينة التي أقيم عليها المعرض "ستتحول إلى مدينة مستدامة تكون مركزا لرواد الأعمال والابتكارات، وستبقى 80 في المئة من المنشآت الحالية على وضعها، فيما سيعاد تأهيل الجزء المتبقي".وأكد الأنصاري أن "مشاركة روسيا في المعرض من أبرز المشاركات"، وقال إن "الجناح الروسي من الأجنحة المفضلة من حيث الفعاليات النوعية التي يقدمها، والزيارات حيث أنه ثالث الأجنحة من حيث الزيارات في إكسبو حتى الآن"، "كما أن "القصة التي يقدمها الجناح مبهرة، حيث يعمل على ربط العقل بتواصل الإنسانية"، وهو من حيث التصميم والفعاليات يليق بهذا "الإكسبو الاستثنائي".المقابلة الكاملة في الرابط الصوتيإعداد وتقديم: محمد حميدة وجيهان لطفي
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+74956456601
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راديو, لقاء سبوتنيك, аудио

المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية

14:15 GMT 04.12.2021
المتحدث باسم إكسبو 2020 دبي: الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية
تابعنا عبر
قال المتحدث الرسمي باسم "إكسبو 2020 دبي"، محمد الأنصاري، إن المؤشرات الأولية للمعرض الدولي فاقت التوقعات، ووصف الجناح الروسي بأنه "استثنائي".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال الأنصاري إن فعاليات "إكسبو "2020 ركزت على القضايا والتحديات التي تواجه الدول المختلفة، وطرحت العديد من الحلول لعالم أفضل في المستقبل، وقد انعكس ذلك على بناء الأجنحة بالطرق المستدامة.
وكشف الأنصاري عن أن المدينة التي أقيم عليها المعرض "ستتحول إلى مدينة مستدامة تكون مركزا لرواد الأعمال والابتكارات، وستبقى 80 في المئة من المنشآت الحالية على وضعها، فيما سيعاد تأهيل الجزء المتبقي".
وأكد الأنصاري أن "مشاركة روسيا في المعرض من أبرز المشاركات"، وقال إن "الجناح الروسي من الأجنحة المفضلة من حيث الفعاليات النوعية التي يقدمها، والزيارات حيث أنه ثالث الأجنحة من حيث الزيارات في إكسبو حتى الآن"، "كما أن "القصة التي يقدمها الجناح مبهرة، حيث يعمل على ربط العقل بتواصل الإنسانية"، وهو من حيث التصميم والفعاليات يليق بهذا "الإكسبو الاستثنائي".
المقابلة الكاملة في الرابط الصوتي
إعداد وتقديم: محمد حميدة وجيهان لطفي
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
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