تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
https://arabic.sputniknews.com/20211204/باربادوس-أحدث-جمهوريات-العالم-1053557241.html
باربادوس... أحدث جمهوريات العالم
باربادوس... أحدث جمهوريات العالم
تخطف الجزيرة الكاريبية الصغيرة باربادوس الأضواء كأحدث جمهوريات العالم، بعدما تحررت رسميًا من سلطة التاج البريطاني. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T16:04+0000
2021-12-04T16:04+0000
2021-12-04T16:04+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053556784_2:0:1412:793_1920x0_80_0_0_224a84660567aa4e14f0fcd6b7744b10.png
وأعلنت الدولة في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، الذي شهد تجريد والدته الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه الدولة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053556784_212:0:1269:793_1920x0_80_0_0_42e3e7e5ef6ca01eed5f4d9b0c38d34a.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
باربادوس... أحدث جمهوريات العالم
تخطف الجزيرة الكاريبية الصغيرة باربادوس الأضواء كأحدث جمهوريات العالم، بعدما تحررت رسميًا من سلطة التاج البريطاني.
وأعلنت الدولة في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، الذي شهد تجريد والدته الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه الدولة.