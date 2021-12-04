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باكستان تحصل على قرض بمليارات الدولارات من السعودية
باكستان تحصل على قرض بمليارات الدولارات من السعودية
أعلنت باكستان، اليوم السبت، أنها تسلمت قرضا ماليا من المملكة العربية السعودية، وذلك كجزء من دعم اقتصادي لها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:05+0000
2021-12-04T13:05+0000
باكستان
السعودية
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وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني، شوكت تارين،‭ ‬أن باكستان تسلمت قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار من السعودية كجزء من حزمة للدعم الاقتصادي.وكتب تارين تغريدة، قال فيها: "أود أن أتقدم بالشكر لفخامة ولي العهد محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية لبادرتها الطيبة".وبحسب الوكالة، فإن القرض السعودي هو لمدة عام واحد بفائدة أربعة في المئة، وذلك بموجب بنود حزمة الدعم المبرمة في الشهر الماضي.ويأتي القرض بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي وباكستان على إجراءات مطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثر قيمته ستة مليارات دولار.وتواجه باكستان تحديات اقتصادية متنامية بفعل زيادة التضخم وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض قيمة العملة.
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باكستان, السعودية

باكستان تحصل على قرض بمليارات الدولارات من السعودية

13:05 GMT 04.12.2021
© AP Photoولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل رئيس وزراء باكستان عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo
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أعلنت باكستان، اليوم السبت، أنها تسلمت قرضا ماليا من المملكة العربية السعودية، وذلك كجزء من دعم اقتصادي لها بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها.
وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن المستشار المالي لرئيس الوزراء الباكستاني، شوكت تارين،‭ ‬أن باكستان تسلمت قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار من السعودية كجزء من حزمة للدعم الاقتصادي.
وكتب تارين تغريدة، قال فيها: "أود أن أتقدم بالشكر لفخامة ولي العهد محمد بن سلمان وللمملكة العربية السعودية لبادرتها الطيبة".
وبحسب الوكالة، فإن القرض السعودي هو لمدة عام واحد بفائدة أربعة في المئة، وذلك بموجب بنود حزمة الدعم المبرمة في الشهر الماضي.
ويأتي القرض بعد أسبوع من اتفاق صندوق النقد الدولي وباكستان على إجراءات مطلوبة لإحياء برنامج تمويل متعثر قيمته ستة مليارات دولار.
وتواجه باكستان تحديات اقتصادية متنامية بفعل زيادة التضخم وانخفاض الاحتياطيات الأجنبية واتساع عجز ميزان المعاملات الجارية وانخفاض قيمة العملة.
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