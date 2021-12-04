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https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-وبوتين-يجريان-مكالمة-فيديو-الأسبوع-المقبل-لمناقشة-الملف-الأوكراني-ومواضيع-أخرى-1053554508.html
بايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى
بايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى
يعتزم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء مكالمة فيديو يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:15+0000
2021-12-04T15:47+0000
روسيا
الرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.وقال بيسكوف لسبوتنيك ردا على سؤال حول موعد الاجتماع تحديدا: "سيكون مساءً، الرئيسان سيحددان الموعد بأنفسهم".كما أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزمان إجراء مكالمة فيديو آمنة يوم الثلاثاء لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى".واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الخميس الماضي.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا، أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".
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روسيا, الرئيس الأمريكي جو بايدن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى

15:15 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 15:47 GMT 04.12.2021)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالجلسة الموسعة من المفاوضات بين بوتين وبايدن في جنيف
الجلسة الموسعة من المفاوضات بين بوتين وبايدن في جنيف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . POOL
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يعتزم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء مكالمة فيديو يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.
وقال بيسكوف لسبوتنيك ردا على سؤال حول موعد الاجتماع تحديدا: "سيكون مساءً، الرئيسان سيحددان الموعد بأنفسهم".
كما أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزمان إجراء مكالمة فيديو آمنة يوم الثلاثاء لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى".
واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الخميس الماضي.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا، أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".
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