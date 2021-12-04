بايدن وبوتين يجريان مكالمة فيديو الأسبوع المقبل لمناقشة الملف الأوكراني ومواضيع أخرى

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.وقال بيسكوف لسبوتنيك ردا على سؤال حول موعد الاجتماع تحديدا: "سيكون مساءً، الرئيسان سيحددان الموعد بأنفسهم".كما أكد مسؤول في البيت الأبيض لـ"رويترز" أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزمان إجراء مكالمة فيديو آمنة يوم الثلاثاء لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى".واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الخميس الماضي.وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا، أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".
يعتزم كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إجراء مكالمة فيديو يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأميركي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل. وقال بيسكوف لسبوتنيك ردا على سؤال حول موعد الاجتماع تحديدا: "سيكون مساءً، الرئيسان سيحددان الموعد بأنفسهم".
Путин и Байден увидят друг друга во вторник. Согласование графиков завершено. Разговор будет по видеосвязи.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، اليوم الخميس، إن مشاكل عمل سفارتي روسيا والولايات المتحدة يمكن حلها بسرعة، قائلا: "المشاكل التي واجهها الدبلوماسيون الروس في الولايات المتحدة، واستجابة لذلك، اضطررنا إلى السعي لخلق ظروف مماثلة ومتطابقة للدبلوماسيين الأمريكيين في بلادنا، أعتقد أن هذا أحد تلك الموضوعات التي يمكن حلها بسرعة كبيرة وإرسال إشارة بأنه لا يزال بإمكاننا التفاوض".