https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-يقول-إنه-سيجري-مناقشة-طويلة-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا-ولن-يقبل-بالخطوط-الحمراء-1053529937.html

بايدن يقول إنه سيجري "مناقشة طويلة" مع بوتين بشأن أوكرانيا ولن يقبل بالخطوط الحمراء

بايدن يقول إنه سيجري "مناقشة طويلة" مع بوتين بشأن أوكرانيا ولن يقبل بالخطوط الحمراء

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إنه سيجري "مناقشة طويلة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وإنه لن يقبل "بالخطوط... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T02:39+0000

2021-12-04T02:39+0000

2021-12-04T02:39+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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وأضاف بايدن للصحفيين أثناء مغادرته في رحلة في عطلة نهاية الأسبوع إلى كامب ديفيد، "نحن على دراية بأفعال روسيا منذ فترة طويلة، وأتوقع أننا سنجري مناقشة طويلة مع بوتين".وتزعم السلطات الأوكرانية أن أكثر من 94 ألف جندي روسي محتشدون بالقرب من الحدود الأوكرانية ، مستشهدة بتقارير استخباراتية تشير إلى أن موسكو ربما تخطط لشن هجوم عسكري واسع النطاق في نهاية يناير/كانون الثاني.ويوم الخميس الماضي، التقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ستوكهولم، وتطرقا إلى موضوعي تطبيع الأزمة جنوب شرقي أوكرانيا.وأعلن لافروف، من جانبه، عن إمكانية استئناف الحوار الروسي - الأمريكي بشأن أوكرانيا.ووفقا للوزير الروسي، يمكن لموسكو أن تتعاون مع واشنطن لحل الأزمة، في إطار مفاوضات ضمن "رباعية النورماندي" (مفاوضات التسوية الأوكرانية، بمبادرة من روسيا وفرنسا وألمانيا، إلى جانب أوكرانيا)وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب بشأن "العدوان الروسي" وإتاحة الفرصة لمساعدة كييف للدفاع عن نفسها "خطيرة".ونفت روسيا مرارًا الاتهامات الغربية والأوكرانية بارتكابها "أعمالا عدوانية"، معلنة أنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، أما تصريحات مثل "العدوان الروسي" فإنها تستخدم كونها ذريعة لحشد المزيد من المعدات العسكرية التابعة للناتو بالقرب من الحدود الروسية.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن, الرئيس الروسي فلاديمير بوتين