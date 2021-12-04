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https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-يلتقط-عدوى-صوت-الرئيس-الأمريكي-يثير-تساؤلات-الإعلاميين-1053537614.html
بايدن يلتقط عدوى... صوت الرئيس الأمريكي يثير تساؤلات الإعلاميين
بايدن يلتقط عدوى... صوت الرئيس الأمريكي يثير تساؤلات الإعلاميين
تداولت تقارير أمريكية حديث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الصحفيين، أمس الجمعة، وهو يتكلم بصوت ‏محتقن، خلال إفادته الصحفية عن اقتصاد بلاده.‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:10+0000
2021-12-04T10:10+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
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وتحدث بايدن (79 عاما) مع الصحفيين بصوت أجش ومنخفض، كما ابتعد عن الميكروفون ليسعل في يده، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.وطمأن الرئيس الأمريكي الصحفيين في نهاية إفادته بالتأكيد أن صحته بخير، وأنه مصاب بنزلة برد عادية، والتقط العدوى من حفيده، نافيا أن يكون مصابا بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس "كورونا".وقال بايدن للصحفيين: "ما لدي هو حفيد يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصاب بنزلة برد، ويحب تقبيل جده، على أية حال إنها مجرد نزلة برد".وشدد بايدن أنه يخضع لاختبار كورونا بشكل يومي للاطمئنان على حالته الصحية.لكن إفصاح بايدن عن خضوعه لاختبار كورونا يوميا يتناقض مع ما كشفت عنه المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الأربعاء الماضي، عندما أشارة إلى أن آخر اختبار سلبي خضع له كان يوم الاثنين.ولم يكن الرئيس الأمريكي يرتدي كمامة أثناء حديثه، أمس الجمعة، وهو عادة لا يرتديها خلال تصريحات من البيت الأبيض.وأكد طبيب جو بايدن، الدكتور كيفين أوكونور، في رسالة أرسلها إلى الصحفيين، أمس الجمعة، أن "الرئيس يعاني من نزلة برد، وكما هو واضح فإنه يعاني من بعض احتقان الأنف المتزايد هذا الأسبوع، وقد يكون هذا مسموعا في صوته وهو يشعر كأن هناك ضفدعا في حلقه".وأضاف أوكونور أن بايدن خضع لاختبار فيروس كورونا 3 مرات هذا الأسبوع.وتابع أن جدول سفر بايدن وقائمة ارتباطاته في البيت الأبيض لن يتم تغييرها بسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي لا يزال مسؤولو الصحة الحكوميون يدرسونه لتحديد ما إذا كانت اللقاحات المضادة الحالية قادرة على مقاومته، أم سيضطرون إلى تحديثها أو تصنيع لقاح جديد خاص به.وفي يوم الخميس عندما كان بايدن عائدا إلى البيت الأبيض من خطاب حول استراتيجيته لفيروس كوفيد الشتوي في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند، سأل أحد المراسلين بايدن عن شعوره، فتوقف والتفت نحو الكاميرات وصاح: "أشعر أنني رائع".وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه ليس من غير المألوف أن يظهر الرؤساء في الأماكن العامة بصوت أجش أو أكثر إرهاقا من المعتاد.
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا

بايدن يلتقط عدوى... صوت الرئيس الأمريكي يثير تساؤلات الإعلاميين

10:10 GMT 04.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
تابعنا عبر
تداولت تقارير أمريكية حديث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الصحفيين، أمس الجمعة، وهو يتكلم بصوت ‏محتقن، خلال إفادته الصحفية عن اقتصاد بلاده.‏
وتحدث بايدن (79 عاما) مع الصحفيين بصوت أجش ومنخفض، كما ابتعد عن الميكروفون ليسعل في يده، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وطمأن الرئيس الأمريكي الصحفيين في نهاية إفادته بالتأكيد أن صحته بخير، وأنه مصاب بنزلة برد عادية، والتقط العدوى من حفيده، نافيا أن يكون مصابا بمرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس "كورونا".
وقال بايدن للصحفيين: "ما لدي هو حفيد يبلغ من العمر عاما ونصف العام مصاب بنزلة برد، ويحب تقبيل جده، على أية حال إنها مجرد نزلة برد".
وشدد بايدن أنه يخضع لاختبار كورونا بشكل يومي للاطمئنان على حالته الصحية.
لكن إفصاح بايدن عن خضوعه لاختبار كورونا يوميا يتناقض مع ما كشفت عنه المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، يوم الأربعاء الماضي، عندما أشارة إلى أن آخر اختبار سلبي خضع له كان يوم الاثنين.
ولم يكن الرئيس الأمريكي يرتدي كمامة أثناء حديثه، أمس الجمعة، وهو عادة لا يرتديها خلال تصريحات من البيت الأبيض.
وأكد طبيب جو بايدن، الدكتور كيفين أوكونور، في رسالة أرسلها إلى الصحفيين، أمس الجمعة، أن "الرئيس يعاني من نزلة برد، وكما هو واضح فإنه يعاني من بعض احتقان الأنف المتزايد هذا الأسبوع، وقد يكون هذا مسموعا في صوته وهو يشعر كأن هناك ضفدعا في حلقه".
وأضاف أوكونور أن بايدن خضع لاختبار فيروس كورونا 3 مرات هذا الأسبوع.
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وتابع أن جدول سفر بايدن وقائمة ارتباطاته في البيت الأبيض لن يتم تغييرها بسبب متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، الذي لا يزال مسؤولو الصحة الحكوميون يدرسونه لتحديد ما إذا كانت اللقاحات المضادة الحالية قادرة على مقاومته، أم سيضطرون إلى تحديثها أو تصنيع لقاح جديد خاص به.
وفي يوم الخميس عندما كان بايدن عائدا إلى البيت الأبيض من خطاب حول استراتيجيته لفيروس كوفيد الشتوي في المعاهد الوطنية للصحة في ماريلاند، سأل أحد المراسلين بايدن عن شعوره، فتوقف والتفت نحو الكاميرات وصاح: "أشعر أنني رائع".
وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه ليس من غير المألوف أن يظهر الرؤساء في الأماكن العامة بصوت أجش أو أكثر إرهاقا من المعتاد.
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