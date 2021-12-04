https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-يناقش-مع-بوتين-الثلاثاء-الاستقرار-الاستراتيجي-والأنشطة-العسكرية-على-حدود-أوكرانيا-1053567834.html

الثلاثاء.. بايدن يناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألة أوكرانيا مع بوتين

الثلاثاء.. بايدن يناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألة أوكرانيا مع بوتين

أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم بحث مخاوف... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T22:48+0000

2021-12-04T22:48+0000

2021-12-04T22:51+0000

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 7 ديسمبر".وأضافت المتحدثة أنوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.

https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-يقول-إنه-سيجري-مناقشة-طويلة-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا-ولن-يقبل-بالخطوط-الحمراء-1053529937.html

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الرئيس الأمريكي جو بايدن