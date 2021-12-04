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الثلاثاء.. بايدن يناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألة أوكرانيا مع بوتين
الثلاثاء.. بايدن يناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألة أوكرانيا مع بوتين
أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم بحث مخاوف... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T22:48+0000
2021-12-04T22:51+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 7 ديسمبر".وأضافت المتحدثة أنوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/بايدن-يقول-إنه-سيجري-مناقشة-طويلة-مع-بوتين-بشأن-أوكرانيا-ولن-يقبل-بالخطوط-الحمراء-1053529937.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن

الثلاثاء.. بايدن يناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألة أوكرانيا مع بوتين

22:48 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 22:51 GMT 04.12.2021)
© Sputnik . Mikhail Metzel  / الذهاب إلى بنك الصورصورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا "لا غرانج" في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021
صورة جماعية - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في فيلا لا غرانج في جنيف، سويسرا 16 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Mikhail Metzel
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أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم بحث مخاوف واشنطن من الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى جانب قضايا أخرى.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 7 ديسمبر".
وأضافت المتحدثة أن
"الرئيس بايدن سيسلط الضوء على مخاوف الولايات المتحدة بشأن النشاط العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا، ويعيد تأكيد دعم الولايات المتحدة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، إلى جانب قضايا أخرى".
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن خلال قمة جنيف في سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
بايدن يقول إنه سيجري "مناقشة مطولة" مع بوتين بشأن أوكرانيا ولن يقبل بالخطوط الحمراء
02:39 GMT
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.
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