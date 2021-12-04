الثلاثاء.. بايدن يناقش الاستقرار الاستراتيجي ومسألة أوكرانيا مع بوتين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء 7 ديسمبر".وأضافت المتحدثة أنوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، جو بايدن، سيعقدان اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء المقبل.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.
أكد البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري اتصالا عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتم بحث مخاوف واشنطن من الحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية إلى جانب قضايا أخرى.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أكد في 2 ديسمبر/كانون الأول الجاري، خلال اجتماع مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بمدينة ستوكهولم أن إقحام أوكرانيا في الألعاب السياسية الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن انتشار قوات حلف الناتو قرب حدود روسيا سيجبرها على اتخاذ إجراءات لتقويم التوازن العسكري الاستراتيجي.