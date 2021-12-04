بوريل: زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم أمر مقلق ونحاول إنقاذ الاتفاق النووي

أمستردام - سبوتنيك. وأكد بوريل في كلمة له خلال المشاركة في مؤتمر حوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، محاولته إنقاذ الاتفاق النووي وحشد الجهود لرفع العقوبات المفروضة على إيران. وأوضح بوريل:وأضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وعندها توقفت إيران عن الالتزام ببنوده، مؤكدًا أن من شأن عودة طهران للالتزام بالاتفاق أن تُقابل بمكافآت.
قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل إنه قلق من زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 20%، وفق ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل أيام.
أمستردام - سبوتنيك. وأكد بوريل في كلمة له خلال المشاركة في مؤتمر حوار المتوسط في العاصمة الإيطالية روما، محاولته إنقاذ الاتفاق النووي وحشد الجهود لرفع العقوبات المفروضة على إيران.
وأوضح بوريل:
"زيادة إيران نسبة تخصيب اليورانيوم تقلقنا، وإن نفت طهران صحة المعلومات المتداولة حول هذا الأمر. كمنسق للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أحاول إنقاذ الاتفاق النووي، وحشد الجهود لرفع العقوبات المفروضة على إيران".
وأضاف الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وعندها توقفت إيران عن الالتزام ببنوده، مؤكدًا أن من شأن عودة طهران للالتزام بالاتفاق أن تُقابل بمكافآت.