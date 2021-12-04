"بيتكوين" تواصل الهبوط وتتكبد خسارة جديدة

وحسب "رويترز"، هبطت عملة بتكوين المشفرة 12.14% إلى 47176.09 دولار، لتخسر بذلك 6567.6 دولار عن الإغلاق السابق.بالنسبة لثاني أكبر عملة رقمية "إثيريوم"، انخفض سعرها 10.14% إلى 3794.61 دولار، لتخسر 428.19 دولار عن إغلاقها السابق.يذكر أن سعر "بيتكوين" أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، قد تراجع بنسبة 31.6% عن ذروة العام البالغة 69 ألف دولار التي سجلتها في نوفمبر الماضي.و"بيتكوين" هي عملة افتراضية، تم استحداثها في عام 2009، وتستخدم أثناء بعض العمليات المالية الإلكترونية، بما في ذلك وشراء البضائع عبر الإنترنت. كما توجد هناك إمكانية لتحويل "بيتكوين" إلى مختلف العملات التقليدية في ساحات خاصة للمزايدات.وبشكل عام يتزايد جمهور حاملي العملات المشفرة. ويتوقع الخبراء أن يرتفع عددهم من 200 مليون حاليا إلى مليار خلال السنوات الأربع المقبلة.
يذكر أن سعر "بيتكوين" أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم، قد تراجع بنسبة 31.6% عن ذروة العام البالغة 69 ألف دولار التي سجلتها في نوفمبر الماضي.
و"بيتكوين" هي عملة افتراضية، تم استحداثها في عام 2009، وتستخدم أثناء بعض العمليات المالية الإلكترونية، بما في ذلك وشراء البضائع عبر الإنترنت. كما توجد هناك إمكانية لتحويل "بيتكوين" إلى مختلف العملات التقليدية في ساحات خاصة للمزايدات.
وبشكل عام يتزايد جمهور حاملي العملات المشفرة. ويتوقع الخبراء أن يرتفع عددهم من 200 مليون حاليا إلى مليار خلال السنوات الأربع المقبلة.