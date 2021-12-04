https://arabic.sputniknews.com/20211204/تأجيل-محادثات-فيينا-حول-النووي-الإيراني-وسط-رفض-أوروبي-لمقترحات-طهران-1053550398.html

تأجيل محادثات فيينا ورفض أوروبي لمقترحات طهران وهجوم إرهابي يستهدف قوات البشمركة

تأجيل محادثات فيينا ورفض أوروبي لمقترحات طهران وهجوم إرهابي يستهدف قوات البشمركة

توقفت محادثات فيينا حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني، حتى الأسبوع المقبل، وسط رفض مسؤولين أوروبيين للمطالب الإيرانية فيما يتعلق برفع العقوبات والإجراءات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T14:07+0000

2021-12-04T14:07+0000

2021-12-04T14:20+0000

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تأجيل محادثات فيينا ورفض أوروبي لمقترحات طهران... هجوم إرهابي يستهدف قوات البشمركة تأجيل محادثات فيينا ورفض أوروبي لمقترحات طهران... هجوم إرهابي يستهدف قوات البشمركة

وقال دبلوماسيون إن الوفد الإيراني اقترح تغييرات جذرية على نص اتفاق تم التفاوض بشأنه في جولات سابقة، وأشاروا إلى أن المسؤولين الأوروبيين رفضوا إجراء التعديلات المقترحة على نص تمت صياغته بشق الأنفس، وقالوا إنه تم الانتهاء منه بنسبة تتراوح بين 70 و80 في المئة.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن "إيران لا تبدو الآن جادة في اتخاذ ما يلزم لمعاودة الامتثال، مشيرا إلى أنه ولهذا السبب تم إنهاء جولة المحادثات في فيينا".مقتل عشرة من قوات البيشمركة وثلاثة مدنيين في هجوم إرهابي شنه تنظيم "داعش"قال مسؤولون في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إن هجوما شنه مسلحون من تنظيم "داعش" الإرهابي على قرية شمالي العراق، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول، أسفر عن مقتل عشرة من قوات البشمركة الكردية وثلاثة مدنيين.ووقع الهجوم في قضاء مخمور، وهو نقطة رئيسية لنشاط تنظيم"داعش" الإرهابي ويشهد هجمات منتظمة على القوات الكردية والعراقية والمدنيين في كثير من الأحيان.وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بأن الهجوم الدموي لن يمر دون عقاب، مضيفا أن قوات البيشمركة تعمل جنبا إلى جنب مع القوات العراقية لتأمين المدن، وفق المتحدث العسكري باسمه اللواء يحيى رسول عبد الله.وأوضح أن منطقة مخمور تحديدا لا يُسَيْطَرُ عليها من قبل القوات العراقية ولا من قبل قوات البشمركة الكردية لأنها منطقة متنازع عليها بين الطرفين، مشيرا إلى أن تنظيم "داعش" يستغل هذا الفراغ الذي تسبب في عدم وجود تنسيق متكامل بين القوات الاتحادية وقوات البشمركة، ليتسلل كل فترة وأخرى ويقوم بعمليات نوعية تؤثر في المشهد بالكامل عبر خسائر كبيرة.النيابة التركية تؤكد أن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم توقيفها كانت تستهدف مراقبة أشخاص ومنظمات أجنبيةأعلنت النيابة التركية، إن شبكة التجسس الإسرائيلية التي تم تفكيكها، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمكونة من 16 شخصا، أرسلت صورا تم التقاطها بواسطة كاميرات مثبته داخل نظارات إلى جهاز الموساد الإسرائيلي.واستهدفت الشبكة التجسس على رعايا أجانب بما في ذلك فلسطينيين وسوريين ومنظمات مجتمع مدني في تركيا لصالح الموساد، مقابل مبالغ مالية بحسب وكالة الأناضول الرسمية.وأكدت النيابة بعد التحقيق أن أعضاء الشبكة كانوا يتلقون الأموال من الموساد بما في ذلك عبر العملات المشفرة، ومكاتب تحويل الأموال، إضافة إلى البريد.وأشارت إلى أنه تم تسريب معلومات تشمل عناوين العاملين في منظمات فلسطينية في تركيا، وكذلك ناشطين في حركتي "حماس" و"فتح"، إضافة إلى معلومات عن مواقع الاشتباكات في سوريا، ما اعتبرته النيابة تهديدا للأمن القومي التركي.للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...

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