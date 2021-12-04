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تبون: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي... هذه مهامها
تبون: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي... هذه مهامها
أعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
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وأكد تبون توفير العقار الصناعي لفائدة المستتثمرين من خلال خلق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.كما أكد تبون أن الحكومة تعمل على رفع القيود على المشاريع المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتم توفير التمويل الضروري لدفع كل المشاريع الصناعية.كما دعا الرئيس تبون إلى مساعدة الشباب المتعثر في مشاريعهم، مشيرا إلى أن الشباب أصبحوا مدمرين بسبب البيروقراطية.وكشف تبون أن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف فرصة عمل ولكنها متوقفة لأسباب "تافهة وبيروقراطية".
https://arabic.sputniknews.com/20211127/تبون-عن-القمة-العربية-المقبلة-من-المفروض-أن-تكون-سوريا-حاضرة-1053319290.html
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العالم العربي

تبون: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي... هذه مهامها

12:11 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / RYAD KRAMDI
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أعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في البلاد.
وأكد تبون توفير العقار الصناعي لفائدة المستتثمرين من خلال خلق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأضاف: "قررت خلق هيئة خاصة للعقار الصناعية تقوم بتوزيع العقار الصناعي بكل شفافية والمناطق الصناعية ستبقى من اختصاص وزارة الصناعة وهذه الوكالة".
عبدالمجيد تبون
الرئيس الجزائري
كما أكد تبون أن الحكومة تعمل على رفع القيود على المشاريع المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتم توفير التمويل الضروري لدفع كل المشاريع الصناعية.
كما دعا الرئيس تبون إلى مساعدة الشباب المتعثر في مشاريعهم، مشيرا إلى أن الشباب أصبحوا مدمرين بسبب البيروقراطية.
وكشف تبون أن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف فرصة عمل ولكنها متوقفة لأسباب "تافهة وبيروقراطية".
عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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