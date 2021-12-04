https://arabic.sputniknews.com/20211204/تبون-إنشاء-وكالة-وطنية-للعقار-الصناعي-هذه-مهامها-1053544184.html

تبون: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي... هذه مهامها

تبون: إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي... هذه مهامها

أعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم السبت، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي في البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

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وأكد تبون توفير العقار الصناعي لفائدة المستتثمرين من خلال خلق الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، بحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.كما أكد تبون أن الحكومة تعمل على رفع القيود على المشاريع المتوقفة قبل نهاية الشهر الجاري. وسيتم توفير التمويل الضروري لدفع كل المشاريع الصناعية.كما دعا الرئيس تبون إلى مساعدة الشباب المتعثر في مشاريعهم، مشيرا إلى أن الشباب أصبحوا مدمرين بسبب البيروقراطية.وكشف تبون أن الجزائر تملك مصانع جاهزة وقادرة على خلق 75 ألف فرصة عمل ولكنها متوقفة لأسباب "تافهة وبيروقراطية".

https://arabic.sputniknews.com/20211127/تبون-عن-القمة-العربية-المقبلة-من-المفروض-أن-تكون-سوريا-حاضرة-1053319290.html

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