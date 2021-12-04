تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/تبون-الاتحاد-الأوروبي-شريك-أساسي-لبلادنا-ولا-ننوي-افتعال-مشكلات-معه-1053549865.html
تبون: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لبلادنا ولا ننوي افتعال مشكلات معه
تبون: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لبلادنا ولا ننوي افتعال مشكلات معه
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للجزائر، مشيرًا إلى أن بلاده لا تريد افتعال مشكلات معه. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:53+0000
2021-12-04T13:53+0000
العالم العربي
الجزائر
عبد المجيد تبون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي "بالنسبة للتصدير ودخول السوق الأوروبية، فنحن لا نريد خلق مشاكل وهناك تفاهم كامل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي شريك ضروري ويجب أن نحافظ على علاقاتنا معه، ولكن يجب أيضًا أن نقوي إنتاجنا لكي نتمكن من رفع الحواجز الجمركية المفروضة على بعض المواد القادمة من الاتحاد، ولكي يحق لنا أيضًا مطالبته برفع الحواجز الجمركية عن صادراتنا".وكان تبون قد أمر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ "تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندًا بندًا، وفق نظرة سيادية ومقاربة ’رابح - رابح‘ مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".وأكد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام جزائرية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيعطي للجزائر الفرصة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي يتيحها بعد تقوية اقتصادها وزيادة إنتاجها وصادراتها.وقال تبون "أعتقد أن الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة ضعف من الدولة الجزائرية. الاتحاد الأوروبي لا مفر منه والتعامل معه ضروري للعديد من الأسباب، لكن أي اتفاقية اقتصادية يجب تكون ذات منفعة متبادلة".وتابع تبون "مثلًا رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد تنفع الدولة المنتجة لتتمكن من التصدير، لكن الدولة التي تكون أساسًا مستهلكة يجب عليها مراجعة هذه الأمور حتى تحصل على المهلة اللازمة لتقوية اقتصادها والبدء في الإنتاج والدخول في فائدة متبادلة".وكان تقييم سابق لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص التبادل التجاري بين الجانبين قد كشف أن صادرات الجزائر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار خلال 10 سنوات منذ بدء تطبيق الاتفاق عام 2005، فيما بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر خلال نفس الفترة نحو 220 مليار دولار.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7ef025471b2215d9937646b138b7d1f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر, عبد المجيد تبون

تبون: الاتحاد الأوروبي شريك أساسي لبلادنا ولا ننوي افتعال مشكلات معه

13:53 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Toufik Doudou
تابعنا عبر
صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي للجزائر، مشيرًا إلى أن بلاده لا تريد افتعال مشكلات معه.
الجزائر - سبوتنيك. وقال تبون، في كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح أعمال الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي "بالنسبة للتصدير ودخول السوق الأوروبية، فنحن لا نريد خلق مشاكل وهناك تفاهم كامل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي شريك ضروري ويجب أن نحافظ على علاقاتنا معه، ولكن يجب أيضًا أن نقوي إنتاجنا لكي نتمكن من رفع الحواجز الجمركية المفروضة على بعض المواد القادمة من الاتحاد، ولكي يحق لنا أيضًا مطالبته برفع الحواجز الجمركية عن صادراتنا".
وكان تبون قد أمر، خلال اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بـ "تقييم بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بندًا بندًا، وفق نظرة سيادية ومقاربة ’رابح - رابح‘ مع مراعاة مصلحة المنتوج الوطني، لخلق نسيج صناعي ومناصب شغل".
وأكد تبون، خلال لقاء مع وسائل إعلام جزائرية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيعطي للجزائر الفرصة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي يتيحها بعد تقوية اقتصادها وزيادة إنتاجها وصادراتها.
وقال تبون "أعتقد أن الاتفاق السابق مع الاتحاد الأوروبي جاء نتيجة ضعف من الدولة الجزائرية. الاتحاد الأوروبي لا مفر منه والتعامل معه ضروري للعديد من الأسباب، لكن أي اتفاقية اقتصادية يجب تكون ذات منفعة متبادلة".
وتابع تبون "مثلًا رفع الرسوم الجمركية على بعض المواد تنفع الدولة المنتجة لتتمكن من التصدير، لكن الدولة التي تكون أساسًا مستهلكة يجب عليها مراجعة هذه الأمور حتى تحصل على المهلة اللازمة لتقوية اقتصادها والبدء في الإنتاج والدخول في فائدة متبادلة".
وكان تقييم سابق لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بخصوص التبادل التجاري بين الجانبين قد كشف أن صادرات الجزائر غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي لم تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار خلال 10 سنوات منذ بدء تطبيق الاتفاق عام 2005، فيما بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الجزائر خلال نفس الفترة نحو 220 مليار دولار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:02 GMTالرئاسة الفلسطينية تحذر إسرائيل من بناء 1058 وحدة استيطانية
14:56 GMTمنتخب روسيا للتنس يصل إلى نهائي كأس ديفيس لأول مرة منذ عام 2007
14:55 GMTإيلون ماسك يطالب بالامتناع عن الترشح لأي منصب سياسي بعد تخطي سن محدد
14:50 GMTماكرون يكشف مخاوف السعودية المشروعة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني
14:48 GMTروبوت "أميكا" الأحدث في العالم يخيف الخبراء... صور وفيديو
14:43 GMTهرم من الغسالات يدخل موسوعة غينيس... صور
14:38 GMTهنية: لن يرى 4 أسرى إسرائيليين الشمس حتى يتحرر أسرانا
14:34 GMTشعور في مؤخرة الرأس والظهر قد يكون تحذيرا من ارتفاع الكوليسترول
14:27 GMTالسلطات السورية تفرج عن دفعة جديدة من الموقوفين في محافظة درعا
14:23 GMTالعثور على 3 فيروسات في الخفافيش تشبه كورونا... وكوكب من الحديد النقي يدور حول نجم قريب
14:21 GMTسيرين عبد النور تطلب الطلاق على الهواء وتعلن لأول مرة عن عمرها الحقيقي... فيديو
14:18 GMTمحمد حماقي يتعرض لإصابة في السعودية بسبب صورة "سيلفي"... فيديو
14:15 GMTممثل الاتحاد الأوروبي: الوضع في سوريا مطابق لأفغانستان ولدينا شرط لدعم لبنان
14:15 GMTالمتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": الجناح الروسي قصة نجاح مبهرة تربط العقل بتواصل الإنسانية
14:12 GMTماكرون يؤكد أن السعودية تعهدت بأنها ستعود لتلعب دورا اقتصاديا في لبنان عند تنفيذ الإصلاحات
14:11 GMTمفتي مصر يحسم الجدل حول إلزام الرجل بإعلام الزوجة بالزواج الثاني... فيديو
14:11 GMTالتحالف العربي يعلن مقتل 60 عنصرا من "أنصار الله" إثر عمليات في مأرب
14:07 GMTتأجيل محادثات فيينا ورفض أوروبي لمقترحات طهران وهجوم إرهابي يستهدف قوات البشمركة
14:02 GMTوفاة 18 شخصا غرقا بعد انقلاب حافلة ركاب في نهر إنزيو وسط كينيا
13:55 GMTحسن الرداد يكشف أسرارا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في أول ظهور إعلامي بعد وفاتهما... ‏فيديو