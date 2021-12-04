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https://arabic.sputniknews.com/20211204/تركيا-تشترط-انسحابا-متزامنا-من-قبل-جميع-الأطراف-لإخراج-المرتزقة-من-ليبيا-1053542305.html
تركيا تشترط انسحابا متزامنا من قبل جميع الأطراف لإخراج المرتزقة من ليبيا
تركيا تشترط انسحابا متزامنا من قبل جميع الأطراف لإخراج المرتزقة من ليبيا
أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع، أن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، لافتًا إلى ترحيب أنقرة بطلب اللجنة... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:33+0000
2021-12-04T11:33+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار ليبيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقال الصوصاع، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".وأضاف أنه أثناء هذه المحادثات "طلبت اللجنة العسكرية المشتركة من الجانب التركي ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".وأوضح الصوصاع، أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن".وأشار إلى أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".هذا وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة؛ وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.يعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
https://arabic.sputniknews.com/20211030/كوبيش-يتحدث-عن-خطة-خروج-تدريجي-للمرتزقة-والقوات-الأجنبية-من-ليبيا-1050575645.html
https://arabic.sputniknews.com/20211113/تركيا-وجودنا-العسكري-في-ليبيا-هوقوة-استقرار-1050695419.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم

تركيا تشترط انسحابا متزامنا من قبل جميع الأطراف لإخراج المرتزقة من ليبيا

11:33 GMT 04.12.2021
© REUTERS / GORAN TOMASEVICالحرب في ليبيا
الحرب في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / GORAN TOMASEVIC
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أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع، أن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، لافتًا إلى ترحيب أنقرة بطلب اللجنة العسكرية شريطة أن يكون الانسحاب متزامنا من قبل جميع الأطراف.
بنغازي - سبوتنيك. وقال الصوصاع، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".
وأضاف أنه أثناء هذه المحادثات "طلبت اللجنة العسكرية المشتركة من الجانب التركي ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".
محافظ البنك المركزي الليبي الصديق عمر الكبير (شمال) والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش (اليمين) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2021
كوبيش يتحدث عن خطة خروج تدريجي للمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا
30 أكتوبر, 12:16 GMT
وأوضح الصوصاع، أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن".
وأشار إلى أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".
المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2021
تركيا: وجودنا العسكري في ليبيا هو "قوة استقرار"
13 نوفمبر, 15:20 GMT
هذا وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة؛ وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.
وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
يعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
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