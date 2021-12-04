https://arabic.sputniknews.com/20211204/تركيا-تشترط-انسحابا-متزامنا-من-قبل-جميع-الأطراف-لإخراج-المرتزقة-من-ليبيا-1053542305.html

تركيا تشترط انسحابا متزامنا من قبل جميع الأطراف لإخراج المرتزقة من ليبيا

تركيا تشترط انسحابا متزامنا من قبل جميع الأطراف لإخراج المرتزقة من ليبيا

أكد عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع، أن اللجنة طالبت تركيا بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، لافتًا إلى ترحيب أنقرة بطلب اللجنة... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T11:33+0000

2021-12-04T11:33+0000

2021-12-04T11:33+0000

أخبار تركيا اليوم

أخبار ليبيا اليوم

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بنغازي - سبوتنيك. وقال الصوصاع، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إنه "تم إجراء محادثات مع الجانب التركي بخصوص تنفيذ مقررات مؤتمر برلين وقرار وقف إطلاق النار، وما ترتب عليه من سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".وأضاف أنه أثناء هذه المحادثات "طلبت اللجنة العسكرية المشتركة من الجانب التركي ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".وأوضح الصوصاع، أن "تركيا رحبت بهذا الطلب تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية التي لا يمكن التفريط فيه بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متواز ومتزامن".وأشار إلى أن "اللجنة العسكرية ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقرارات اللجنة العسكرية المشتركة على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين".هذا وتعتبر تركيا وجودها العسكري في ليبيا شرعيا، وأنه تطبيقا لاتفاقية أبرمت مع حكومة الوفاق الليبية السابقة؛ وترفض التعامل معها كقوات أجنبية يجب عليها الخروج من البلاد.وتسلمت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمجلس الرئاسي السلطة في ليبيا بشكل رسمي، منتصف آذار/ مارس الماضي؛ وذلك للبدء في إدارة شؤون البلاد، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.يعتبر سحب القوات الأجنبية والمرتزقة أمر ملح لضمان نجاح العملية السياسية في ليبيا وإرساء الاستقرار في البلاد بعد عشر سنوات على سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

https://arabic.sputniknews.com/20211030/كوبيش-يتحدث-عن-خطة-خروج-تدريجي-للمرتزقة-والقوات-الأجنبية-من-ليبيا-1050575645.html

https://arabic.sputniknews.com/20211113/تركيا-وجودنا-العسكري-في-ليبيا-هوقوة-استقرار-1050695419.html

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