تسريبات تكشف تصويت الممثلين العرب في جائزة الكرة الذهبية 2021... صور
© AFP 2021 / Franck Fifeلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، 29 نوفمبر 2021
© AFP 2021 / Franck Fife
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في الساعات القليلة الماضية، تسريبات من تصويت بعض الصحفيين العرب في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2021، لاختيار أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم.
وحسب التسريبات المتداولة، خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول تونس ولبنان والجزائر وسوريا.
جميع أصوات ال 140 صحفي لجائزة #الكره_الذهبيه [1/3]:— Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) December 4, 2021
السعودية وضعت محمد صلاح في المركز الخامس
الجزائر لم تضعه ضمن ال5
البحرين صوته له في المركز الثالث
الامارات صوتت له رابعا
pic.twitter.com/tQ3PHgXrqG
بينما صوّت في المركز الأول لمحمد صلاح صحفيو دول مصر والأردن والعراق واليمن وفلسطين وجنوب السودان.
وحل صلاح في المركز الرابع في ترتيب التصويت للصحفي الممثل عن دولة الامارات وخامسا بالنسبة لنظيره في المملكة العربية السعودية والمغرب وقطر.
ووضعت ليبيا وعمان محمد صلاح في المركز الثاني، والبحرين في المركز الثالث.
اليمن و جنوب السودان صوتو لمحمد صلاح في المركز الأول ♥️— Khaled Elhaddad (@elhaddad_CFC) December 4, 2021
الصومال و سوريا لم يضعوا محمد صلاح ضمن أفضل خمسه.
تونس صوتت لمحمد صلاح في المركز الخامس
[3/3] pic.twitter.com/DRux7zSG6m
يذكر أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد حقق المركز السابع بعدما حصل على 121 صوتا فقط، في جائزة الكرة الذهبية "فرانس فوتبول" عن عام 2021، وفاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه.