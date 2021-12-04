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https://arabic.sputniknews.com/20211204/تسريبات-تكشف-تصويت-الممثلين-العرب-في-جائزة-الكرة-الذهبية-2021-صور-1053539116.html
تسريبات تكشف تصويت الممثلين العرب في جائزة الكرة الذهبية 2021... صور
تسريبات تكشف تصويت الممثلين العرب في جائزة الكرة الذهبية 2021... صور
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في الساعات القليلة الماضية، تسريبات من تصويت بعض الصحفيين العرب في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:34+0000
2021-12-04T10:34+0000
رياضة
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وحسب التسريبات المتداولة، خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول تونس ولبنان والجزائر وسوريا.وحل صلاح في المركز الرابع في ترتيب التصويت للصحفي الممثل عن دولة الامارات وخامسا بالنسبة لنظيره في المملكة العربية السعودية والمغرب وقطر.ووضعت ليبيا وعمان محمد صلاح في المركز الثاني، والبحرين في المركز الثالث.يذكر أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد حقق المركز السابع بعدما حصل على 121 صوتا فقط، في جائزة الكرة الذهبية "فرانس فوتبول" عن عام 2021، وفاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه.
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رياضة

تسريبات تكشف تصويت الممثلين العرب في جائزة الكرة الذهبية 2021... صور

10:34 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / Franck Fifeلاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، 29 نوفمبر 2021
لاعب كرة القدم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة السابعة في تاريخه، 29 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / Franck Fife
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في الساعات القليلة الماضية، تسريبات من تصويت بعض الصحفيين العرب في جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2021، لاختيار أفضل 5 لاعبين على مستوى العالم.
وحسب التسريبات المتداولة، خلت الخيارات الخمسة من اسم محمد صلاح في ورقة التصويت الخاصة بالصحفيين الممثلين لدول تونس ولبنان والجزائر وسوريا.
بينما صوّت في المركز الأول لمحمد صلاح صحفيو دول مصر والأردن والعراق واليمن وفلسطين وجنوب السودان.
وحل صلاح في المركز الرابع في ترتيب التصويت للصحفي الممثل عن دولة الامارات وخامسا بالنسبة لنظيره في المملكة العربية السعودية والمغرب وقطر.
ووضعت ليبيا وعمان محمد صلاح في المركز الثاني، والبحرين في المركز الثالث.
يذكر أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد حقق المركز السابع بعدما حصل على 121 صوتا فقط، في جائزة الكرة الذهبية "فرانس فوتبول" عن عام 2021، وفاز ليونيل ميسي بالجائزة للمرة السابعة في تاريخه.
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