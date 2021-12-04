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https://arabic.sputniknews.com/20211204/تضاعف-حالات-متحورأوميكرون-المكتشفة-في-المملكة-المتحدة-لتصل-إلى-150-حالة-1053542562.html
تضاعف حالات متحور"أوميكرون" المكتشفة في المملكة المتحدة لتصل إلى 150 حالة
تضاعف حالات متحور"أوميكرون" المكتشفة في المملكة المتحدة لتصل إلى 150 حالة
وصلت الحالات المصابة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، المسجلة في المملكة المتحدة، إلى 150 حالة، بعد تسجيل 75 حالة جديدة في إنجلترا واسكتلندا، بحسب بيانات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T11:43+0000
2021-12-04T11:43+0000
أوميكرون
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وقالت الحكومة البريطانية على موقعها، مساء أمس الجمعة، إنه تم اكتشاف 75 حالة جديدة مؤكدة أصيبت بمتحور "أوميكرون" في إنجلترا، كاشفة أن العدد الإجمالي للإصابات بالمتحور المسجلة بلغ 104 حالات.كما سجلت أول حالة إصابة بالمتحور في ويلز، و16 حالة جديدة في اسكلتندا، ليرتفع الإجمالي في اسكلتندا إلى 29 حالة.وذكرت الحكومة البريطانية أنها طلبت من الذين ثبتت إصابتهم والمخالطين لهم، عزل أنفسهم، مشيرة إلى إجراء اختبارات موسعة في مناطق رصد الحالات المصابة بالمتحور. وأضافت الحكومة البريطانية:وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بمتحور كورونا في المملكة المتحدة وصل حتى الآن، 150 حالة.وأمس الجمعة، أعلنت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أنه تم تسجيل سلالة "أوميكرون" في 38 دولة، لكن "دلتا" لا تزال هي النسخة السائدة من "كوفيد19".وقالت فان كيركوف، خلال جلسة عبر الإنترنت حول الوضع بخصوص فيروس كورونا: "تم تسجيل أوميكرون حتى الآن في 38 دولة، في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست، مع زيادة رئيسية في الإصابات في أفريقيا، لكن متحور دلتا لا يزال هو السائد في العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20211130/بريطانيا-تخطط-لإعادة-تطعيم-شعبها-ضد-كورونا-بعد-ظهور-أوميكرون-1053422604.html
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أوميكرون

تضاعف حالات متحور"أوميكرون" المكتشفة في المملكة المتحدة لتصل إلى 150 حالة

11:43 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Geoff Caddick / Poolرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحيي الممرضة لويز غراي خلال زيارته لمركز التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في ملعب "كومبران" في كومبران، جنوب ويلز، بريطانيا في 17 فبراير 2021.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يحيي الممرضة لويز غراي خلال زيارته لمركز التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في ملعب كومبران في كومبران، جنوب ويلز، بريطانيا في 17 فبراير 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Geoff Caddick / Pool
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وصلت الحالات المصابة بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، المسجلة في المملكة المتحدة، إلى 150 حالة، بعد تسجيل 75 حالة جديدة في إنجلترا واسكتلندا، بحسب بيانات حكومية.
وقالت الحكومة البريطانية على موقعها، مساء أمس الجمعة، إنه تم اكتشاف 75 حالة جديدة مؤكدة أصيبت بمتحور "أوميكرون" في إنجلترا، كاشفة أن العدد الإجمالي للإصابات بالمتحور المسجلة بلغ 104 حالات.

كما سجلت أول حالة إصابة بالمتحور في ويلز، و16 حالة جديدة في اسكلتندا، ليرتفع الإجمالي في اسكلتندا إلى 29 حالة.
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وذكرت الحكومة البريطانية أنها طلبت من الذين ثبتت إصابتهم والمخالطين لهم، عزل أنفسهم، مشيرة إلى إجراء اختبارات موسعة في مناطق رصد الحالات المصابة بالمتحور.
وأضافت الحكومة البريطانية:

"لقد وردنا حالات في شرق ميدلاندز وشرق إنجلترا ولندن وشمال شرق وشمال غرب وجنوب شرق وجنوب غرب وغرب ميدلاندز".


وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بمتحور كورونا في المملكة المتحدة وصل حتى الآن، 150 حالة.
وأمس الجمعة، أعلنت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أنه تم تسجيل سلالة "أوميكرون" في 38 دولة، لكن "دلتا" لا تزال هي النسخة السائدة من "كوفيد19".

وقالت فان كيركوف، خلال جلسة عبر الإنترنت حول الوضع بخصوص فيروس كورونا: "تم تسجيل أوميكرون حتى الآن في 38 دولة، في جميع مناطق منظمة الصحة العالمية الست، مع زيادة رئيسية في الإصابات في أفريقيا، لكن متحور دلتا لا يزال هو السائد في العالم".
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