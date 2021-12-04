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جبهة "أورومو": قواتنا تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية
جبهة "أورومو": قواتنا تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية
أكدت جبهة "أورمو" أن قواتها تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من جهة الجنوب والغرب. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T08:32+0000
2021-12-04T08:32+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وحسب موقع "العربية"، فإن الجبهة أعلنت ذلك، فيما أكدت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، اليوم السبت، أن السلطات المختصة قررت "إغلاق جميع المدارس الثانوية حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في حصاد المحاصيل، بدلا من كونهم على جبهة القتال في الحرب الأهلية".وأكدت الحكومة الإثيوبية أن قرابة مليون طالب تركوا المدارس بالفعل بسبب الحرب مع جبهة تحرير تيغراي، كما أكد وزير التعليم أن الإغلاق سيستمر أسبوعا.وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن سابقا أنه سيطر على عدة مدن كانت تحت سيطرة جبهة تحرير تيغراي.ووفقا لبيان صدر عن الجيش الإثيوبي الأربعاء الماضي، قال: "استعدنا السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية التي تضم كنائس مسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي".وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قواته بصدد عدة عمليات عسكرية لتحرير مدن خميسي وباتي وكومبلشا والتي تعتبر أكبر مدن إقليم أمهرة، خلال الفترة المقبلة.ووعد آبي أحمد خلال كلمة له من جبهة القتال التي يقودها أن استعادة تلك المدن سيكون خلال يومين.
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

جبهة "أورومو": قواتنا تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية

08:32 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASأحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة
أحد أفراد القوات الخاصة في الجيش الإثيوبي في أمهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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أكدت جبهة "أورمو" أن قواتها تتقدم بسرعة نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، من جهة الجنوب والغرب.
وحسب موقع "العربية"، فإن الجبهة أعلنت ذلك، فيما أكدت وسائل إعلام حكومية إثيوبية، اليوم السبت، أن السلطات المختصة قررت "إغلاق جميع المدارس الثانوية حتى يتمكن الطلاب من المشاركة في حصاد المحاصيل، بدلا من كونهم على جبهة القتال في الحرب الأهلية".
وأكدت الحكومة الإثيوبية أن قرابة مليون طالب تركوا المدارس بالفعل بسبب الحرب مع جبهة تحرير تيغراي، كما أكد وزير التعليم أن الإغلاق سيستمر أسبوعا.
وكان الجيش الإثيوبي قد أعلن سابقا أنه سيطر على عدة مدن كانت تحت سيطرة جبهة تحرير تيغراي.
ووفقا لبيان صدر عن الجيش الإثيوبي الأربعاء الماضي، قال: "استعدنا السيطرة على مدينة لاليبيلا التاريخية التي تضم كنائس مسجلة في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي".
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن قواته بصدد عدة عمليات عسكرية لتحرير مدن خميسي وباتي وكومبلشا والتي تعتبر أكبر مدن إقليم أمهرة، خلال الفترة المقبلة.
ووعد آبي أحمد خلال كلمة له من جبهة القتال التي يقودها أن استعادة تلك المدن سيكون خلال يومين.
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