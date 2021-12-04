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https://arabic.sputniknews.com/20211204/جورج-كلوني-يكشف-أنه-رفض-إعلانا-بقيمة-35-مليون-دولار-لأنه-من-دولة-موضع-شك-1053535694.html
جورج كلوني يكشف أنه رفض إعلانا بقيمة 35 مليون دولار لأنه من دولة "موضع شك"‏
جورج كلوني يكشف أنه رفض إعلانا بقيمة 35 مليون دولار لأنه من دولة "موضع شك"‏
كشف الممثل الأمريكي، جورج كلوني، أنه رفض في إحدى المرات الحصول على مبلغ 35 مليون دولار، وهو مقابل ‏يوم عمل واحد في أحد الإعلانات التجارية.‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T09:22+0000
2021-12-04T09:22+0000
جورج كلوني
أمل علم الدين
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وأشار كلوني في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن الإعلان يتعلق بإحدى خطوط الطيران، لكنه بعد أن تشاور مع زوجته المحامية في حقوق الإنسان من أصول لبنانية، أمل علم الدين، قرر عدم المشاركة فيه، وذلك لأن الإعلان من دولة "حليفة ولكنها كانت موضع شك"، بحسب تعبيره.وقال كلوني (60 عاما): "أعترف أنه عُرض عليّ 35 مليون دولار مقابل عمل ليوم واحد في إعلان تجاري لشركة طيران، لكنني تحدثت مع زوجتي أمل حول هذا الأمر وقررنا أن الأمر لا يستحق".وتابع: "لقد كان الإعلان مرتبطا بدولة على الرغم من كونها حليفة لأمريكا، إلا أنها موضع شك في بعض الأحيان، ولذا فكرت حسنا، إذا تسبب الأمر في أنني أعاني من النوم لمدة دقيقة واحدة فإنه لا يستحق".وتزوج كلوني وأمل علم الدين (43 عاما) لأول مرة في عام 2014، وأثمر زواجهما عن توأم، هما إيلا وألكسندر، ويبلغان من العمر 4 سنوات.من ناحية أخرى، أعلن جورج كلوني لصحيفة "ذا غارديان" أنه على وشك التوجه إلى أستراليا لتصوير فيلم جديد بعنوان "Ticket to Paradise"، والذي تشاركة بطولته الممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس، وذلك قبل أن يتعاون مع الممثل الأمريكي، براد بيت، في فيلم آخر سيعرض في موسم الصيف المقبل.وينتظر جورج كلوني طرح أحدث أفلامه السينمائية "The Tender Bar" في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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جورج كلوني, أمل علم الدين

جورج كلوني يكشف أنه رفض إعلانا بقيمة 35 مليون دولار لأنه من دولة "موضع شك"‏

09:22 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / TOLGA AKMENالممثل الأمريكي، جورج كلوني
الممثل الأمريكي، جورج كلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الممثل الأمريكي، جورج كلوني
© AFP 2021 / TOLGA AKMEN
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كشف الممثل الأمريكي، جورج كلوني، أنه رفض في إحدى المرات الحصول على مبلغ 35 مليون دولار، وهو مقابل ‏يوم عمل واحد في أحد الإعلانات التجارية.‏
وأشار كلوني في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية إلى أن الإعلان يتعلق بإحدى خطوط الطيران، لكنه بعد أن تشاور مع زوجته المحامية في حقوق الإنسان من أصول لبنانية، أمل علم الدين، قرر عدم المشاركة فيه، وذلك لأن الإعلان من دولة "حليفة ولكنها كانت موضع شك"، بحسب تعبيره.
وقال كلوني (60 عاما): "أعترف أنه عُرض عليّ 35 مليون دولار مقابل عمل ليوم واحد في إعلان تجاري لشركة طيران، لكنني تحدثت مع زوجتي أمل حول هذا الأمر وقررنا أن الأمر لا يستحق".
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وتابع: "لقد كان الإعلان مرتبطا بدولة على الرغم من كونها حليفة لأمريكا، إلا أنها موضع شك في بعض الأحيان، ولذا فكرت حسنا، إذا تسبب الأمر في أنني أعاني من النوم لمدة دقيقة واحدة فإنه لا يستحق".
وتزوج كلوني وأمل علم الدين (43 عاما) لأول مرة في عام 2014، وأثمر زواجهما عن توأم، هما إيلا وألكسندر، ويبلغان من العمر 4 سنوات.
من ناحية أخرى، أعلن جورج كلوني لصحيفة "ذا غارديان" أنه على وشك التوجه إلى أستراليا لتصوير فيلم جديد بعنوان "Ticket to Paradise"، والذي تشاركة بطولته الممثلة الأمريكية، جوليا روبرتس، وذلك قبل أن يتعاون مع الممثل الأمريكي، براد بيت، في فيلم آخر سيعرض في موسم الصيف المقبل.
وينتظر جورج كلوني طرح أحدث أفلامه السينمائية "The Tender Bar" في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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