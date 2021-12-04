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https://arabic.sputniknews.com/20211204/حديقة-حيوان-في-بلجيكا-تعلن-إصابة-فرسي-نهر-بكوفيد-19-1053548231.html
حديقة حيوان في بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكوفيد-19
حديقة حيوان في بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكوفيد-19
أعلنت حديقة "أنتويرب" للحيوان في بلجيكا، اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابة فرسي نهر في الحديقة بكوفيد-19، فيما يمكن أن تكون أولى الحالات المسجلة في هذا... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:24+0000
2021-12-04T13:24+0000
2021-12-04T13:24+0000
أخبار العالم الآن
فيروس كورونا
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ووفقا لـ"رويترز"، قالت الحديقة إنه لم يظهر أي أعراض بخلاف سيلان الأنف على فرسي النهر، لكن تم وضعهما في الحجر الصحي احترازيا.وأكدت الحديقة أنها ستحقق في أسباب العدوى، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة لم تظهر أعراض الإصابة بكوفيد-19 أو ثبوتها على أي من الحراس.ويُعتقد بأن فيروس كورونا انتقل من حيوان إلى إنسان، وثبت أنه انتقل من البشر إلى الحيوانات.وأصيبت حيوانات أليفة، منها قطط وكلاب وقوارض بعد مخالطة أصحابها المصابين، بينما في حدائق الحيوان تم تسجيل إصابات لأسود ونمور وكلاب بحر وضباع وغيرها، وحيوانات برية مثل الغزلان.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/علماء-يرجحون-أن-أوميكرون-منتشر-منذ-أكثر-من-عام-وانتقل-من-الحيوانات-إلى-البشر-1053533257.html
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أخبار العالم الآن, فيروس كورونا
حديقة حيوان في بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكوفيد-19
أعلنت حديقة "أنتويرب" للحيوان في بلجيكا، اليوم السبت، أن الاختبارات أثبتت إصابة فرسي نهر في الحديقة بكوفيد-19، فيما يمكن أن تكون أولى الحالات المسجلة في هذا النوع.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت الحديقة إنه لم يظهر أي أعراض بخلاف سيلان الأنف على فرسي النهر، لكن تم وضعهما في الحجر الصحي احترازيا.
وبدوره، قال الطبيب البيطري في الحديقة فرنسيس فيركامين: "على حد علمي، هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها هذا النوع. بشكل رئيسي وفي أنحاء العالم، تم تسجيل إصابة غوريلات وأسود ونمور بهذا الفيروس".
وأكدت الحديقة أنها ستحقق في أسباب العدوى، لافتة إلى أنه في الآونة الأخيرة لم تظهر أعراض الإصابة بكوفيد-19 أو ثبوتها على أي من الحراس.
ويُعتقد بأن
فيروس كورونا
انتقل من حيوان إلى إنسان، وثبت أنه انتقل من البشر إلى الحيوانات.
وأصيبت حيوانات أليفة، منها قطط وكلاب وقوارض بعد مخالطة أصحابها المصابين، بينما في حدائق الحيوان تم تسجيل إصابات لأسود ونمور وكلاب بحر وضباع وغيرها، وحيوانات برية مثل الغزلان.