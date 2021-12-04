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https://arabic.sputniknews.com/20211204/حسن-الرداد-يكشف-أسرارا-عن-سمير-غانم-ودلال-عبد-العزيز-في-أول-ظهور-إعلامي-بعد-وفاتهما-فيديو-1053549967.html
حسن الرداد يكشف أسرارا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في أول ظهور إعلامي بعد وفاتهما... ‏فيديو
حسن الرداد يكشف أسرارا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في أول ظهور إعلامي بعد وفاتهما... ‏فيديو
حسم الفنان المصري، حسن الرداد، جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏ 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:55+0000
2021-12-04T13:55+0000
حسن الرداد
سمير غانم
أخبار الفنانين في مصر
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ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميل وطيب جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".ورفض الرداد تلقيب سمير غانم ودلال عبد العزيز بـ"حما وحماة"، مؤكدا أنهما كانا بمثابة "صديق وصديقة" له، تعبيرا عن مدى قربهما له.وعن آخر حديث دار بينه وبين دلال عبد العزيز قبل وفاتها في المستشفى، أفصح حسن الرداد أنه تناول موضوعات عامة، و"كانت تضحك حتى آخر ثانية في عمرها".ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.
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حسن الرداد, سمير غانم, أخبار الفنانين في مصر

حسن الرداد يكشف أسرارا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في أول ظهور إعلامي بعد وفاتهما... ‏فيديو

13:55 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، مع زوجها الفنان، حسن الرداد
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
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حسم الفنان المصري، حسن الرداد، جدلا أثارته بعض التقارير بأن حماته الفنانة دلال عبد العزيز توفيت ‏متأثرة بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.‏
ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.
وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.
من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.
وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميل وطيب جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".
ورفض الرداد تلقيب سمير غانم ودلال عبد العزيز بـ"حما وحماة"، مؤكدا أنهما كانا بمثابة "صديق وصديقة" له، تعبيرا عن مدى قربهما له.
وعن آخر حديث دار بينه وبين دلال عبد العزيز قبل وفاتها في المستشفى، أفصح حسن الرداد أنه تناول موضوعات عامة، و"كانت تضحك حتى آخر ثانية في عمرها".
ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.
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13:55 GMTحسن الرداد يكشف أسرارا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في أول ظهور إعلامي بعد وفاتهما... ‏فيديو