حسن الرداد يكشف أسرارا عن سمير غانم ودلال عبد العزيز في أول ظهور إعلامي بعد وفاتهما... ‏فيديو

ونفى الرداد أثناء استضافته في برنامج "حبر سري"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس" المصرية هذه الأنباء، مؤكدا أن دلال عبد العزيز توفت دون علمها بوفاة سمير غانم.وتابع أن كل المحيطين بدلال عبد العزيز كانوا يخفون خبر وفاة سمير غانم عنها خوفا من تدهور حالتها الصحية أثناء علاجها من فيروس كورونا في المستشفى.من ناحية أخرى، وجّه حسن الرداد من خلال برنامج "حبر سري" رسالة إلى حماه الراحل سمير غانم، وهي أن ابنته الفنانة إيمي سمير غانم "في عينيه"، ويعتني بها جيدا.وقال الرداد لحماه الراحل: "لقد كنت رجلا جميل وطيب جدا، اطمئن على بناتك، الحمد لله لقد ربتهم بشكل جيد، دنيا مع رجل زي الفل وإيمي أمانة في رقبتي".ورفض الرداد تلقيب سمير غانم ودلال عبد العزيز بـ"حما وحماة"، مؤكدا أنهما كانا بمثابة "صديق وصديقة" له، تعبيرا عن مدى قربهما له.وعن آخر حديث دار بينه وبين دلال عبد العزيز قبل وفاتها في المستشفى، أفصح حسن الرداد أنه تناول موضوعات عامة، و"كانت تضحك حتى آخر ثانية في عمرها".ويعد هذا هو أول ظهور إعلامي لحسن الرداد بعد وفاة حماه وحماته، سمير غانم ودلال عبد العزيز، اللذين توفيا بفيروس كورونا المستجد.