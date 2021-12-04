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حكمت البلاد لـ 33 عاما.. إصابة ملكة هولندا السابقة بكوفيد-19
حكمت البلاد لـ 33 عاما.. إصابة ملكة هولندا السابقة بكوفيد-19
أعلن القصر الملكي في أمستردام، اليوم السبت، أن اختبارات الأميرة بياتريس ملكة هولندا السابقة البالغة من العمر 83 عاما، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T21:36+0000
2021-12-04T21:36+0000
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وفي بيان ، قال القصر الملكي إن بياتريس خضعت للاختبار بعد أن شعرت بـ "أعراض نزلات برد خفيفة".وزارت الأسبوع الماضي جزيرة كوراكاو الكاريبية، وهي جزء من مملكة هولندا. في ذلك الوقت، قالت للصحفيين إنها "حصلت على جرعة معززة من لقاح كوفيد-19".كانت بياتريس ملكة هولندا لمدة 33 عامًا حتى تنازلت عن العرش في عام 2013، عندما أصبح ابنها الأكبر، فيليم ألكسندر، ملكا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/هولندا-18-راكبا-من-جنوب-أفريقيا-ثبتت-إصابتهم-بأوميكرون-1053542045.html
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سلالة كورونا الجديدة

حكمت البلاد لـ 33 عاما.. إصابة ملكة هولندا السابقة بكوفيد-19

21:36 GMT 04.12.2021
© AP Photo / MARCO DE SWARTالأميرة بياتريس ملكة هولندا السابقة البالغة من العمر 83 عاما
الأميرة بياتريس ملكة هولندا السابقة البالغة من العمر 83 عاما - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / MARCO DE SWART
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أعلن القصر الملكي في أمستردام، اليوم السبت، أن اختبارات الأميرة بياتريس ملكة هولندا السابقة البالغة من العمر 83 عاما، أثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
وفي بيان ، قال القصر الملكي إن بياتريس خضعت للاختبار بعد أن شعرت بـ "أعراض نزلات برد خفيفة".
وقالت ملكة هولندا السابقة، إنها في عزلة في المنزل وتلتزم بقواعد العزل المنزلي، حيث تعيش الأميرة في قلعة بوسط هولندا.
وزارت الأسبوع الماضي جزيرة كوراكاو الكاريبية، وهي جزء من مملكة هولندا. في ذلك الوقت، قالت للصحفيين إنها "حصلت على جرعة معززة من لقاح كوفيد-19".
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11:22 GMT
كانت بياتريس ملكة هولندا لمدة 33 عامًا حتى تنازلت عن العرش في عام 2013، عندما أصبح ابنها الأكبر، فيليم ألكسندر، ملكا، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.
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