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https://arabic.sputniknews.com/20211204/خبراء-أوميكرون-سيؤثر-سلبا-على-الاقتصاد-الأمريكي--1053556136.html
خبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
خبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي
قلصت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لاقتصاد أمريكا خلال العام الجاري والعام المقبل، على خلفية ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T15:40+0000
2021-12-04T15:40+0000
2021-12-04T15:54+0000
الاقتصاد الأمريكي
أوميكرون
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ذكرت وكالة "بلومبيرغ"، اليوم السبت، أن خبراء الاقتصاد في المجموعة توصلوا إلى أن انتشار "أوميكرون" سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي.وقال الخبير الاقتصادي جوزيف بريجز إن المجموعة تتوقع حاليا أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة 3.8% هذا العام، بانخفاض من 4.2%.كما خفضت المجموعة تقديرها لعام 2022، إلى 2.9% بانخفاض من 3.3%.وقال بريجز إن سلالة "أوميكرون" ربما تحدث تأثيرا محدودا على الإنفاق على الخدمات وقد تتسبب في تفاقم نقص الإمدادات.وأوضح أن متحور "أوميكرون" قد يتسبب كذلك في تأخير العودة إلى العمل عندما يشعر البعض بالرغبة في ذلك.يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي كذلك من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا قد يؤدي إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي، الذي كان يتوقعه للعام المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/هل-يعيد-متحور-أوميكرون-العالم-إلى-نقطة-البداية؟-1053543455.html
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الاقتصاد الأمريكي, أوميكرون
خبراء: أوميكرون سيؤثر سلبا على الاقتصاد الأمريكي 15:40 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 15:54 GMT 04.12.2021)
قلصت مجموعة "جولدمان ساكس" توقعاتها لاقتصاد أمريكا خلال العام الجاري والعام المقبل، على خلفية ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
ذكرت
وكالة "بلومبيرغ"
، اليوم السبت، أن خبراء الاقتصاد في المجموعة توصلوا إلى أن انتشار "أوميكرون" سيؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الأمريكي.
وقال الخبير الاقتصادي جوزيف بريجز إن المجموعة تتوقع حاليا أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة 3.8% هذا العام، بانخفاض من 4.2%.
كما خفضت المجموعة تقديرها لعام 2022، إلى 2.9% بانخفاض من 3.3%.
وقال بريجز إن سلالة "أوميكرون" ربما تحدث تأثيرا محدودا على الإنفاق على الخدمات وقد تتسبب في تفاقم نقص الإمدادات.
وأوضح أن
متحور "أوميكرون"
قد يتسبب كذلك في تأخير العودة إلى العمل عندما يشعر البعض بالرغبة في ذلك.
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي كذلك من أن المتحور الجديد لفيروس كورونا قد يؤدي إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي العالمي، الذي كان يتوقعه للعام المقبل.