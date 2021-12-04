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https://arabic.sputniknews.com/20211204/دبلوماسي-إيراني-لا-نرى-جمودا-في-مباحثات-فيينا-1053544480.html
دبلوماسي إيراني: لا نرى جمودا في مباحثات فيينا
دبلوماسي إيراني: لا نرى جمودا في مباحثات فيينا
قال دبلوماسي إيراني بارز، اليوم السبت، إن بلاده لا ترى جمودا في المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:21+0000
2021-12-04T12:21+0000
الاتفاق النووي
إيران
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم السبت، عن دبلوماسي رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، أن بلاده اقترحت ​​نصوصا محددة وملموسة على الأطراف الأخرى المشاركة في مباحثات فيينا، وشجعتهم على تقديم إجابات مكتوبة أو أفكار جديدة.وشدد الدبلوماسي الإيراني على أنه "لا يمكنهم تبرير تراخيهم بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران"، موضحا أن النصوص التي اقترحتها بلاده ليست الحد الأقصى، في حين كان الحد الأدنى في تقيد الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها.وطالب الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتهم والالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، مشددا على أن بلاده ما تزال على استعداد للانخراط بحسن نية وجدية، متوقعا من الأطراف الأخرى أن تحذو حذو إيران.وأشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق من خلال وقف الدول الأوروبية الثلاث التبعية للجانب الأمريكي أثناء المفاوضات في فيينا، والتوقف عن إلقاء اللوم على إيران، والتركيز على إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف الثنائية، وبشكل واقعي.يذكر أن المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، استأنفت في آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/المندوب-الروسي-إيران-ترغب-بتغيير-مسودة-الاتفاق-الخاص-بمفاوضات-فيينا-بشكل-جذري-1053531624.html
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الاتفاق النووي, إيران

دبلوماسي إيراني: لا نرى جمودا في مباحثات فيينا

12:21 GMT 04.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOURمفاعل نووي إيراني في منشأة فورد
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AFP 2021 / HAMED MALEKPOUR
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قال دبلوماسي إيراني بارز، اليوم السبت، إن بلاده لا ترى جمودا في المباحثات الجارية في العاصمة النمساوية، فيينا.
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، ظهر اليوم السبت، عن دبلوماسي رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، أن بلاده اقترحت ​​نصوصا محددة وملموسة على الأطراف الأخرى المشاركة في مباحثات فيينا، وشجعتهم على تقديم إجابات مكتوبة أو أفكار جديدة.
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
المندوب الروسي: إيران ترغب بتغيير مسودة الاتفاق الخاص بمفاوضات فيينا بشكل جذري
06:59 GMT
وشدد الدبلوماسي الإيراني على أنه "لا يمكنهم تبرير تراخيهم بتوجيه أصابع الاتهام إلى إيران"، موضحا أن النصوص التي اقترحتها بلاده ليست الحد الأقصى، في حين كان الحد الأدنى في تقيد الدول الأوروبية الثلاث بالتزاماتها.
وطالب الدول الأوروبية الوفاء بالتزاماتهم والالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، مشددا على أن بلاده ما تزال على استعداد للانخراط بحسن نية وجدية، متوقعا من الأطراف الأخرى أن تحذو حذو إيران.
وأشار إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق من خلال وقف الدول الأوروبية الثلاث التبعية للجانب الأمريكي أثناء المفاوضات في فيينا، والتوقف عن إلقاء اللوم على إيران، والتركيز على إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف الثنائية، وبشكل واقعي.
يذكر أن المفاوضات الدولية حول الاتفاق النووي الإيراني المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015، استأنفت في آخر الشهر الماضي عقب خمسة أشهر من تعليقها، بمشاركة دبلوماسيين من المملكة المتحدة والصين وألمانيا وروسيا وفرنسا، وبتنسيق الاتحاد الأوروبي، وتهدف المحادثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
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