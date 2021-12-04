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دولة خليجية تحظر دخول سفن تحمل بضائع من وإلى إسرائيل
دولة خليجية تحظر دخول سفن تحمل بضائع من وإلى إسرائيل
أعلنت دولة خليجية، اليوم السبت، حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل إلى موانئ البلاد. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T20:44+0000
2021-12-04T20:44+0000
الكويت
التطبيع مع إسرائيل
إسرائيل
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جاء ذلك في قرار لوزيرة الأشغال الكويتية، رنا الفارس، بحسب ما أفادت به صحيفة الأنباء المحلية، مساء اليوم.ويحظر القرار "على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية".والقرار يشمل جميع السفن القادمة من موانئ أخرى "لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل)".وأخطر القرار المعنيين في وزارة المواصلات بضرورة "إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف".ولا ترتبط الكويت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأعلنت في أكثر من مناسبة رفض التطبيع، والوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية.
https://arabic.sputniknews.com/20210528/سفير-فلسطين-الكويت-ستبقى-سدا-منيعا-للدفاع-عن-بلدنا-وشعبنا-ومبادئها-لن-تتغير-1049098027.html
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الكويت, التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل

دولة خليجية تحظر دخول سفن تحمل بضائع من وإلى إسرائيل

20:44 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الذهاب إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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أعلنت دولة خليجية، اليوم السبت، حظر دخول السفن التجارية التي تحمل بضائع من وإلى إسرائيل إلى موانئ البلاد.
جاء ذلك في قرار لوزيرة الأشغال الكويتية، رنا الفارس، بحسب ما أفادت به صحيفة الأنباء المحلية، مساء اليوم.
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ويحظر القرار "على الوكلاء البحريين المسجلين لدى قسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية بالمخالفة لأحكام المواد 3 و2 و4 من المرسوم الأميري الصادر في 1959/5/26 الخاص بمقاطعة البضائع الإسرائيلية".
والقرار يشمل جميع السفن القادمة من موانئ أخرى "لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل)".
وأخطر القرار المعنيين في وزارة المواصلات بضرورة "إحالة كل ما يكتشف لديها من مخالفة أحكام هذا القرار الى سلطات التحقيق المختصة للتصرف".
ولا ترتبط الكويت بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وأعلنت في أكثر من مناسبة رفض التطبيع، والوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم حقهم في إقامة دولة مستقلة على حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية.
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