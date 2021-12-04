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https://arabic.sputniknews.com/20211204/رجل-هندي-يعود-إلى-الحياة-بعد-قضاء-7-ساعات-في-ثلاجة-المشفىفيديو-1053535274.html
رجل هندي يعود إلى الحياة بعد قضاء 7 ساعات في ثلاجة المشفى... فيديو
رجل هندي يعود إلى الحياة بعد قضاء 7 ساعات في ثلاجة المشفى... فيديو
تم العثور على رجل كان يُفترض أنه مات وبقي داخل ثلاجة مشرحة المستشفى لأكثر من سبع ساعات على قيد الحياة، مما ترك الأطباء في حيرة كبيرة. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T09:06+0000
2021-12-04T09:08+0000
مجتمع
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وأعلن الأطباء وفاة الرجل المدعو سريكيش كومار (40 عام)، في إحدى مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي بعد أن صدمته دراجة نارية مسرعة، وبعد ذلك تم وضعه في الثلاجة في المشرحة ريثما يتم تشريح الجثة، بحسب ما ذكرت صحيفة "timesofindia" الهندية.وأفاد المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار في تصريح لوكالة "فرانس برس"، يوم الأحد، بأن "طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته".وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الاجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا".تم نقل الرجل فورا إلى منشأة طبية في ميروت، فهو لم يستعد وعيه بعد لكن الأطباء ذكروا أنه ليس في حالة خطرة.وذكرت الصحيفة أن أسرة كومار قررت تقديم شكوى ضد أطباء المستشفى.
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رجل هندي يعود إلى الحياة بعد قضاء 7 ساعات في ثلاجة المشفى... فيديو

09:06 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 09:08 GMT 04.12.2021)
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOجثة
جثة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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تم العثور على رجل كان يُفترض أنه مات وبقي داخل ثلاجة مشرحة المستشفى لأكثر من سبع ساعات على قيد الحياة، مما ترك الأطباء في حيرة كبيرة.
وأعلن الأطباء وفاة الرجل المدعو سريكيش كومار (40 عام)، في إحدى مستشفيات العاصمة الهندية نيودلهي بعد أن صدمته دراجة نارية مسرعة، وبعد ذلك تم وضعه في الثلاجة في المشرحة ريثما يتم تشريح الجثة، بحسب ما ذكرت صحيفة "timesofindia" الهندية.
وأفاد المدير الطبي للمستشفى راجندرا كومار في تصريح لوكالة "فرانس برس"، يوم الأحد، بأن "طبيب الطوارئ فحصه، ولم يعثر على أي أثر للحياة وبالتالي أعلن وفاته".
وأضاف مدير المستشفى: "عندما حضر فريق من الشرطة وعائلته لبدء الاجراءات الإدارية لتشريح الجثة، تبين أنه لا يزال حيا".
تم نقل الرجل فورا إلى منشأة طبية في ميروت، فهو لم يستعد وعيه بعد لكن الأطباء ذكروا أنه ليس في حالة خطرة.
وذكرت الصحيفة أن أسرة كومار قررت تقديم شكوى ضد أطباء المستشفى.
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