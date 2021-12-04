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https://arabic.sputniknews.com/20211204/رجل-يتلقى-لقاح-كورونا-في-ذراع-سيليكون-لكن-الممرضة-تكتشف-أمره-فيديو-1053545896.html
رجل يتلقى لقاح كورونا في "ذراع سيليكون" لكن الممرضة تكتشف أمره... فيديو
رجل يتلقى لقاح كورونا في "ذراع سيليكون" لكن الممرضة تكتشف أمره... فيديو
استخدم رجل في إيطاليا، في واقعة غير مسبوقة، "ذراعا صناعيا" من مادة السيليكون، لخداع الممرضة المكلفة بتطعيمه، محاولا التهرب من الحصول على لقاح كورونا. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T12:44+0000
2021-12-04T12:48+0000
مجتمع
فيروس كورونا
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وروى رئيس منطقة بيمونتي، ألبرتو تشيريو، الواقعة عبر صفحته في "فيسبوك"، قائلا إن رجلا في الخميسنات من العمر، حاول الحصول على الشهادة الصحية للقاح كورونا، دون تلقي اللقاح باستخدام خدعة جديدة.وأضاف أن الرجل طلب من الممرضة أن تتغاضى عن ما فعله، ولكنها رفضت وتم إبلاغ الشرطة بتهمة الاحتيال. وأكد أن الرجل "سيمثل أمام السلطات للتحقيق في الواقعة".وتواجه إيطاليا حاليا عودة ظهور الوباء، حيث تم تسجيل أكثر من 17 ألف حالة جديدة في غضون 24 ساعة الأخيرة.
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مجتمع, فيروس كورونا

رجل يتلقى لقاح كورونا في "ذراع سيليكون" لكن الممرضة تكتشف أمره... فيديو

12:44 GMT 04.12.2021 (تم التحديث: 12:48 GMT 04.12.2021)
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التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Vladimir Pesniya
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استخدم رجل في إيطاليا، في واقعة غير مسبوقة، "ذراعا صناعيا" من مادة السيليكون، لخداع الممرضة المكلفة بتطعيمه، محاولا التهرب من الحصول على لقاح كورونا.
وروى رئيس منطقة بيمونتي، ألبرتو تشيريو، الواقعة عبر صفحته في "فيسبوك"، قائلا إن رجلا في الخميسنات من العمر، حاول الحصول على الشهادة الصحية للقاح كورونا، دون تلقي اللقاح باستخدام خدعة جديدة.

وأوضح أن الرجل استخدم "ذارع سيليكون" عالي الجودة لكن لونه وملمسه أثارا على الفور شكوك الممرضة المكلفة بتلقيحه والتي طلبت منه الكشف عن كامل ذراعه واكتشفت الخدعة.

وأضاف أن الرجل طلب من الممرضة أن تتغاضى عن ما فعله، ولكنها رفضت وتم إبلاغ الشرطة بتهمة الاحتيال.
وأكد أن الرجل "سيمثل أمام السلطات للتحقيق في الواقعة".
وتواجه إيطاليا حاليا عودة ظهور الوباء، حيث تم تسجيل أكثر من 17 ألف حالة جديدة في غضون 24 ساعة الأخيرة.
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