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روبوت "أميكا" الأحدث في العالم يخيف الخبراء... صور وفيديو
روبوت "أميكا" الأحدث في العالم يخيف الخبراء... صور وفيديو
كشف مختبر بريطاني متخصص بصناعة الروبوتات عن أحدث ابتكاراته التي وصفت بـ"المرعبة" والمخيفة بسبب الواقعية الكبيرة التي يتمتع بها الرجل الآلي. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T14:48+0000
2021-12-04T14:48+0000
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روبوت
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ووصف الخبراء الروبوت الجديد الذي حمل اسم أميكا (Ameca) بالمخيف، حيث بدا بحركاته مشابها إلى حد كبير للحقيقة نتيجة حركاته الطبيعية التي تشبه إلى حد كبير الروبوت "المرعب" الذي ظهر على شكل فتاة في أحد أفلام ويل سميث الذي يحمل اسم "أنا الروبوت".وكشفت شركة "Engineered Arts" البريطانية المتخصصة بتصميم وصنع الروبوتات الترفيهية عن الروبوت الجديد الذي اعتبر الأكثر تقدما في العالم بحسب "ديلي ميل" البريطانية.وأعرب الكثيرون عن دهشتهم عند رؤية الروبوت الجديد بسبب واقعيته الشديدة وشبهه الكبير بالإنسان، كما جاء في الصحيفة البريطانية.وعبر بعضهم عن خوفهم العميق من نهاية تطور هذه الروبوتات حيث عبر أحد المتابعين عن إعجابه الشديد، وقال: "أعلم أنه من المفترض أن نكون خائفين من الذكاء الاصطناعي، لكن هذا هو أول روبوت لم يخيفني. إنه رائع جدًا".وقال آخر: "إن سره في العيون. يسلّم الناس بأهمية العيون عندما يتعلق الأمر بشيء يجب أن يبدو على قيد الحياة. مع وجود الحركة السريعة والتركيز ولمعان (العين)، والاهتمام الذي يبدو أنهم يوجهونه إلى كل ما يلفت انتباههم... إنه عظيم".ويلاحظ في المشاهد التي نشرتها الشركة لروبوتها الجديد انسجاما كبيرا بحركة الوجه والأيدي وتراجع أصوات الضجيج الناجمة عن حركة الأجزاء الداخلية بشكل كبير، وحركة عيون لافته تشبه الواقع.وعلى الرغم من أن الروبوت لا يزال في مرحلة الاختبارات، إلا أنه حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين، بسبب حركاته اللافتة والمرنة، لكن تكاليفه لم يعلن عنها إلى هذه اللحظة.
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منوعات, علوم, روبوت

روبوت "أميكا" الأحدث في العالم يخيف الخبراء... صور وفيديو

14:48 GMT 04.12.2021
© Photo / pixabay/kalhhوجه روبوت معدني
وجه روبوت معدني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Photo / pixabay/kalhh
تابعنا عبر
كشف مختبر بريطاني متخصص بصناعة الروبوتات عن أحدث ابتكاراته التي وصفت بـ"المرعبة" والمخيفة بسبب الواقعية الكبيرة التي يتمتع بها الرجل الآلي.
ووصف الخبراء الروبوت الجديد الذي حمل اسم أميكا (Ameca) بالمخيف، حيث بدا بحركاته مشابها إلى حد كبير للحقيقة نتيجة حركاته الطبيعية التي تشبه إلى حد كبير الروبوت "المرعب" الذي ظهر على شكل فتاة في أحد أفلام ويل سميث الذي يحمل اسم "أنا الروبوت".
وكشفت شركة "Engineered Arts" البريطانية المتخصصة بتصميم وصنع الروبوتات الترفيهية عن الروبوت الجديد الذي اعتبر الأكثر تقدما في العالم بحسب "ديلي ميل" البريطانية.
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وأعرب الكثيرون عن دهشتهم عند رؤية الروبوت الجديد بسبب واقعيته الشديدة وشبهه الكبير بالإنسان، كما جاء في الصحيفة البريطانية.
وعبر بعضهم عن خوفهم العميق من نهاية تطور هذه الروبوتات حيث عبر أحد المتابعين عن إعجابه الشديد، وقال: "أعلم أنه من المفترض أن نكون خائفين من الذكاء الاصطناعي، لكن هذا هو أول روبوت لم يخيفني. إنه رائع جدًا".
وقال آخر: "إن سره في العيون. يسلّم الناس بأهمية العيون عندما يتعلق الأمر بشيء يجب أن يبدو على قيد الحياة. مع وجود الحركة السريعة والتركيز ولمعان (العين)، والاهتمام الذي يبدو أنهم يوجهونه إلى كل ما يلفت انتباههم... إنه عظيم".
ويلاحظ في المشاهد التي نشرتها الشركة لروبوتها الجديد انسجاما كبيرا بحركة الوجه والأيدي وتراجع أصوات الضجيج الناجمة عن حركة الأجزاء الداخلية بشكل كبير، وحركة عيون لافته تشبه الواقع.
وعلى الرغم من أن الروبوت لا يزال في مرحلة الاختبارات، إلا أنه حظي باهتمام كبير من قبل المتابعين، بسبب حركاته اللافتة والمرنة، لكن تكاليفه لم يعلن عنها إلى هذه اللحظة.
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