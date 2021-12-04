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https://arabic.sputniknews.com/20211204/روسيا-تقترب-من-إكسبو-2030-والتعاون-مع-الإمارات-قد-يكون-نوويا-1053534625.html
روسيا تقترب من "إكسبو 2030" والتعاون مع الإمارات قد يكون "نوويا"
روسيا تقترب من "إكسبو 2030" والتعاون مع الإمارات قد يكون "نوويا"
عبّر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن أمله بأن تحصل موسكو على حق استضافة معرض "إكسبو 2030". 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T08:49+0000
2021-12-04T08:49+0000
روسيا
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وقال ميشوستين في افتتاح مؤتمر اليوم الوطني لروسيا في "إكسبو 2020 دبي"، اليوم السبت: "سنبذل قصارى جهدنا للحصول على فرصة لترجمة الفكرة الرئيسية لتطبيقنا "تقدم الإنسانية" إلى واقع رؤية مشتركة لعالم متناغم".وأضاف ميشوستين: "نأمل أن تجد ردودًا في جميع أنحاء الكوكب، نحن على ثقة من أن اختيار موسكو سيكون الأنسب".وأشار رئيس الوزراء إلى أن "موسكو هي أكبر مدينة حديثة ومتطورة ديناميكيًا"، ووصفها بأنها "تجمع بين التاريخ والابتكار، والمعالم المعمارية وناطحات السحاب في تجمعات مراكز الأعمال، وأكبر الحدائق الخضراء وأحدث بنية تحتية لوسائط النقل".وأكد ميشوستين أن "العاصمة الروسية قادرة على استقبال عشرات الملايين من الضيوف، مما يجعل إقامتهم في بلادنا ممتعة ومفيدة ولا تُنسى".وأوضح أن الشيء الرئيسي هو أن العاصمة الروسية يمكن أن "تخلق للمعرض إرثًا فريدًا للأجيال القادمة".وخاطب ميشوستين الحضور: "في افتتاح اليوم الوطني لروسيا، نتوقع أن نراكم مرة أخرى في عام 2030 في موسكو في حفل افتتاح المعرض العالمي" إكسبو".وأردف ميشوستين: "في إكسبو، يتم تقديم الاختراعات والتقنيات المتقدمة، وتبادل المعرفة والخبرة العلمية، وأصبح المعرض مثالاً حياً للانفتاح والشراكة في جميع مجالات النشاط البشري".وأضاف: "إننا نعتبر المشاركة في المعرض فرصة فريدة لإظهار إنجازات روسيا في جميع المجالات".ولفت الانتباه إلى أن الجناح الروسي "من أكبر الأجنحة ويغطي ما يقارب 4 آلاف متر مربع".وقال ميشوستين: "إنه يحتوي على أكثر المشاريع الروسية إثارة للاهتمام، بالإضافة إلى نماذج عرض لمناطق بلدنا الكبير".وأردف: "ظلت روسيا على مدى قرون عديدة تكتشف أسماء عظماء المبدعين والمخترعين والكتاب والفنانين والموسيقيين".ونوه إلى أن: "الإبداع الروسي لا يزال يلهم العالم كله حتى الآن، والتفكير والبراعة هي سمات يتمسك بها شعبنا".وقال ميشوستين: "لطالما كان العلم الروسي في طليعة التقدم العالمي، فقد اخترع مبتكرونا ومصممونا تقنيات الراديو، والمصباح الكهربائي، والتلفزة، وكانوا سباقين في حقل الفضاء".وأضاف: "ندعو المجتمع العلمي الدولي إلى إجراء بحث وتطوير مشترك جديد في مجالات التكنولوجيا العالية، بما في ذلك الفضاء والطيران والطاقة الخضراء والطاقة النووية السلمية، ونعتقد أن المستقبل التكنولوجي هو عنصر مشترك، ولا يمكن أن تكون هناك حدود وطنية ومحظورات".وأردف: "أصبحت التحديات عالمية، ولا يمكن الرد عليها إلا من خلال توحيد جهود البشرية جمعاء"، واستدل: "لقد أثبت الوباء ذلك مرة أخرى".وعلق ميشوستين على علاقات البلدين الوثيقة: "إن بلدينا تربطهما علاقات ودية وشراكة، وهي تتطور تدريجياً"، وذكر أنه في عام 2020 "وصلت التجارة المتبادلة إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليار دولار، ولمدة عشرة أشهر من هذا العام، زاد حجم التجارة الثنائية بنحو 75% وتجاوز 4 مليارات دولار"، وهو "حد تاريخي جديد".وأكد ميشوستين: "بالطبع، تولي الحكومة الروسية اهتمامًا خاصًا للتفاعل مع الشركاء الإماراتيين في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".وأشار إلى أن: "الإمارات كانت من أوائل الدول التي سجلت رسميا اللقاح الروسي سبوتنيكV"، مؤكدا أن " الكفاءة العالية والسلامة لـ سبوتنيكV قد تأكدت في العديد من دول العالم".
https://arabic.sputniknews.com/20211203/المتحدث-باسم-إكسبو-2020-دبي-المؤشرات-الأولية-فاقت-التوقعات-والجناح-الروسي-استثنائي-1053502275.html
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روسيا

روسيا تقترب من "إكسبو 2030" والتعاون مع الإمارات قد يكون "نوويا"

08:49 GMT 04.12.2021
© Sputnik . Aleksandr Astafiev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور معرض دبي إكسبو- 2020 في الإمارات
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور معرض دبي إكسبو- 2020 في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . Aleksandr Astafiev
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عبّر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، عن أمله بأن تحصل موسكو على حق استضافة معرض "إكسبو 2030".
وقال ميشوستين في افتتاح مؤتمر اليوم الوطني لروسيا في "إكسبو 2020 دبي"، اليوم السبت: "سنبذل قصارى جهدنا للحصول على فرصة لترجمة الفكرة الرئيسية لتطبيقنا "تقدم الإنسانية" إلى واقع رؤية مشتركة لعالم متناغم".
وأضاف ميشوستين: "نأمل أن تجد ردودًا في جميع أنحاء الكوكب، نحن على ثقة من أن اختيار موسكو سيكون الأنسب".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن "موسكو هي أكبر مدينة حديثة ومتطورة ديناميكيًا"، ووصفها بأنها "تجمع بين التاريخ والابتكار، والمعالم المعمارية وناطحات السحاب في تجمعات مراكز الأعمال، وأكبر الحدائق الخضراء وأحدث بنية تحتية لوسائط النقل".
وأكد ميشوستين أن "العاصمة الروسية قادرة على استقبال عشرات الملايين من الضيوف، مما يجعل إقامتهم في بلادنا ممتعة ومفيدة ولا تُنسى".
© Sputnik . Aleksandr Astafiev / الذهاب إلى بنك الصوررئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور معرض دبي إكسبو- 2020 في الإمارات
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور معرض دبي إكسبو- 2020 في الإمارات - سبوتنيك عربي
1/1
© Sputnik . Aleksandr Astafiev
/
الذهاب إلى بنك الصور
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور معرض دبي إكسبو- 2020 في الإمارات
1/1
© Sputnik . Aleksandr Astafiev
/
الذهاب إلى بنك الصور
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين يزور معرض دبي إكسبو- 2020 في الإمارات
وأوضح أن الشيء الرئيسي هو أن العاصمة الروسية يمكن أن "تخلق للمعرض إرثًا فريدًا للأجيال القادمة".
وخاطب ميشوستين الحضور: "في افتتاح اليوم الوطني لروسيا، نتوقع أن نراكم مرة أخرى في عام 2030 في موسكو في حفل افتتاح المعرض العالمي" إكسبو".
وأردف ميشوستين: "في إكسبو، يتم تقديم الاختراعات والتقنيات المتقدمة، وتبادل المعرفة والخبرة العلمية، وأصبح المعرض مثالاً حياً للانفتاح والشراكة في جميع مجالات النشاط البشري".
وأضاف: "إننا نعتبر المشاركة في المعرض فرصة فريدة لإظهار إنجازات روسيا في جميع المجالات".
ولفت الانتباه إلى أن الجناح الروسي "من أكبر الأجنحة ويغطي ما يقارب 4 آلاف متر مربع".
وقال ميشوستين: "إنه يحتوي على أكثر المشاريع الروسية إثارة للاهتمام، بالإضافة إلى نماذج عرض لمناطق بلدنا الكبير".
محمد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم إكسبو 2020 دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2021
المتحدث باسم "إكسبو 2020 دبي": المؤشرات الأولية فاقت التوقعات... والجناح الروسي "استثنائي"
أمس, 10:00 GMT
وأردف: "ظلت روسيا على مدى قرون عديدة تكتشف أسماء عظماء المبدعين والمخترعين والكتاب والفنانين والموسيقيين".
ونوه إلى أن: "الإبداع الروسي لا يزال يلهم العالم كله حتى الآن، والتفكير والبراعة هي سمات يتمسك بها شعبنا".
وقال ميشوستين: "لطالما كان العلم الروسي في طليعة التقدم العالمي، فقد اخترع مبتكرونا ومصممونا تقنيات الراديو، والمصباح الكهربائي، والتلفزة، وكانوا سباقين في حقل الفضاء".
وأضاف: "ندعو المجتمع العلمي الدولي إلى إجراء بحث وتطوير مشترك جديد في مجالات التكنولوجيا العالية، بما في ذلك الفضاء والطيران والطاقة الخضراء والطاقة النووية السلمية، ونعتقد أن المستقبل التكنولوجي هو عنصر مشترك، ولا يمكن أن تكون هناك حدود وطنية ومحظورات".
وأردف: "أصبحت التحديات عالمية، ولا يمكن الرد عليها إلا من خلال توحيد جهود البشرية جمعاء"، واستدل: "لقد أثبت الوباء ذلك مرة أخرى".
وعلق ميشوستين على علاقات البلدين الوثيقة: "إن بلدينا تربطهما علاقات ودية وشراكة، وهي تتطور تدريجياً"، وذكر أنه في عام 2020 "وصلت التجارة المتبادلة إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليار دولار، ولمدة عشرة أشهر من هذا العام، زاد حجم التجارة الثنائية بنحو 75% وتجاوز 4 مليارات دولار"، وهو "حد تاريخي جديد".

"إلى جانب العلاقات التجارية، يتوسع التعاون الاستثماري بشكل نشط، ونقوم بتنفيذ مشاريع واسعة النطاق في مجال الطاقة وبناء الطائرات وغيرها من الصناعات عالية التقنية، وننتج بشكل مشترك سيارات "أوروس" الفاخرة، وهناك احتمالات جيدة لزيادة التعاون في مجال الطاقة النووية والفضاء".

ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء الروسي
وأكد ميشوستين: "بالطبع، تولي الحكومة الروسية اهتمامًا خاصًا للتفاعل مع الشركاء الإماراتيين في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا".
وأشار إلى أن: "الإمارات كانت من أوائل الدول التي سجلت رسميا اللقاح الروسي سبوتنيكV"، مؤكدا أن " الكفاءة العالية والسلامة لـ سبوتنيكV قد تأكدت في العديد من دول العالم".
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