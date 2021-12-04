زعيم تحالف "الفتح" العراقي: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير

القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العامري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت:وأشار العامري إلى أن "المفوضية ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشيرا إلى أن "المفوضية لم تكن مؤهلة لإدارة الانتخابات المصيرية والهامة".وشدد زعيم تحالف "الفتح" العراقي على أنهم سيطعنون أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا امتلاكهم "مبررات فنية وقانونية".
قال زعيم تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري، الرافض لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه كان يأمل أن تجرى تلك الانتخابات "بنزاهة بعيدا عن التزوير".
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العامري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت:
"كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيداً عن التزوير"، مضيفا "كان لدينا شك من البداية بأجهزة المفوضية، وقد وقعت مخالفات فنية ودستورية من جانب المفوضية".
وأشار العامري إلى أن "المفوضية ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشيرا إلى أن "المفوضية لم تكن مؤهلة لإدارة الانتخابات المصيرية والهامة". وشدد زعيم تحالف "الفتح" العراقي على أنهم سيطعنون أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا امتلاكهم "مبررات فنية وقانونية".