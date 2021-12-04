تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/زعيم-تحالف-الفتح-العراقي-كنا-نأمل-أن-تجرى-الانتخابات-بنزاهة-بعيدا-عن-التزوير-1053547036.html
زعيم تحالف "الفتح" العراقي: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير
زعيم تحالف "الفتح" العراقي: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير
قال زعيم تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري، الرافض لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه كان يأمل أن تجرى تلك الانتخابات... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T13:08+0000
2021-12-04T13:08+0000
العراق
الانتخابات البرلمانية العراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101387/05/1013870535_0:357:4066:2644_1920x0_80_0_0_66802786c6b6fe51590bbeb0b2ae8241.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العامري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت:وأشار العامري إلى أن "المفوضية ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشيرا إلى أن "المفوضية لم تكن مؤهلة لإدارة الانتخابات المصيرية والهامة".وشدد زعيم تحالف "الفتح" العراقي على أنهم سيطعنون أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا امتلاكهم "مبررات فنية وقانونية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101387/05/1013870535_33:0:4033:3000_1920x0_80_0_0_57fc48144918fcbef77a1d4f3c7751e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, الانتخابات البرلمانية العراقية

زعيم تحالف "الفتح" العراقي: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير

13:08 GMT 04.12.2021
© AP Photo / Karim Kadimهادي العامري
هادي العامري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / Karim Kadim
تابعنا عبر
قال زعيم تحالف "الفتح" العراقي هادي العامري، الرافض لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إنه كان يأمل أن تجرى تلك الانتخابات "بنزاهة بعيدا عن التزوير".
القاهرة - سبوتنيك. وأضاف العامري خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت:

"كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيداً عن التزوير"، مضيفا "كان لدينا شك من البداية بأجهزة المفوضية، وقد وقعت مخالفات فنية ودستورية من جانب المفوضية".


وأشار العامري إلى أن "المفوضية ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعلن كان يمثل 79% فقط"، مشيرا إلى أن "المفوضية لم تكن مؤهلة لإدارة الانتخابات المصيرية والهامة".
وشدد زعيم تحالف "الفتح" العراقي على أنهم سيطعنون أمام المحكمة الاتحادية، مؤكدا امتلاكهم "مبررات فنية وقانونية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:28 GMTالخارجية الروسية: العقوبات الغربية الجديدة على بيلاروسيا غير قانونية وغير إنسانية
13:27 GMTإعلام لبناني: خطوة خليجية مرتقبة لعودة العلاقات مع لبنان عقب زيارة ماكرون
13:25 GMTاتحاد الشغل التونسي: نخشى على مكاسب المواطنين بسبب التردد في إعلان خارطة طريق
13:24 GMTحديقة حيوان في بلجيكا تعلن إصابة فرسي نهر بكوفيد-19
13:23 GMTكتاب: ترامب تناول "ماكدونالدز" في المستشفى أثناء علاجه من كورونا
13:19 GMTإيران تعلن تصدير أحد أهم منتجانها إلى السعودية
13:16 GMTالمنتخب المغربي يخطو بثبات نحو بلوغ دور الربع في كأس العرب
13:08 GMTإغلاق شامل لشركات الصرافة ومراكز التسوق في عدن احتجاجا على تدهور العملة
13:08 GMTزعيم تحالف "الفتح" العراقي: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير
13:05 GMTباكستان تحصل على قرض بمليارات الدولارات من السعودية
13:02 GMT"التعليم المصرية" تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج التعليمية
13:02 GMTغواصة تصادف شبحا عملاقا... لحظات نادرة لمخلوق رصد لأول مرة عام 1899... صور وفيديو
12:53 GMTوصول طائرة عراقية إلى مطار مينسك لإجلاء المهاجرين
12:47 GMTماكرون يحذر من تكرار "الخطأ الجسيم" بحق ‎‎السعودية
12:44 GMTرجل يتلقى لقاح كورونا في "ذراع سيليكون" لكن الممرضة تكتشف أمره... فيديو
12:43 GMTثوران بركان يخلف أدخنة هائلة "لامست السماء"...فيديو
12:36 GMTإثيوبيا... الوكالة الرسمية تنشر صورا لـ"آلاف الجنود المستسلمين من جبهة تيغراي"
12:32 GMTما الذي يريده الناتو من تأجيج الصراع في أوكرانيا؟
12:32 GMTأردوغان يعدل العلامة التجارية الخاصة ببلاده
12:28 GMTعلماء يبتكرون "روبوتات حية" عبر "تهجينها" مع الضفادع... فيديو