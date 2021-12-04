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https://arabic.sputniknews.com/20211204/سفير-روسيا-لدى-نيودلهي-نتوقع-توصل-البلدين-إلى-اتفاقيات-في-عدة-مجالات-أثناء-لقاء-بوتين-ومودي-1053537919.html
سفير روسيا لدى نيودلهي: نتوقع توصل البلدين إلى اتفاقيات في عدة مجالات أثناء لقاء بوتين ومودي
سفير روسيا لدى نيودلهي: نتوقع توصل البلدين إلى اتفاقيات في عدة مجالات أثناء لقاء بوتين ومودي
أعلن سفير روسيا لدى الهند، نيكولاي كوداشيف، أن البلدين سيتوصلان إلى اتفاقيات في مجالات النقل والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والتقنيات العسكرية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:16+0000
2021-12-04T10:16+0000
2021-12-04T10:16+0000
روسيا
الهند
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات السفير الروسي كوداشيف الذي قال "يمكن أن نتوقع بقدر كبير من اليقين صدور بيان سياسي مشترك واسع النطاق بعد قمة بوتين ومودي".وتابع كوداشيف قائلا: "بالإضافة إلى البيان، نتوقع توصل البلدين إلى اتفاقيات في مجالات الاتصال البيني والنقل والعلوم والفضاء والتعاون العسكري والتقني والثقافة والتعليم".جاءت التصريحات قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المقرر الاثنين المقبل خلال زيارة بوتين إلى الهند.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الهند
سفير روسيا لدى نيودلهي: نتوقع توصل البلدين إلى اتفاقيات في عدة مجالات أثناء لقاء بوتين ومودي
أعلن سفير روسيا لدى الهند، نيكولاي كوداشيف، أن البلدين سيتوصلان إلى اتفاقيات في مجالات النقل والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والتقنيات العسكرية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات السفير الروسي كوداشيف الذي قال "يمكن أن نتوقع بقدر كبير من اليقين صدور بيان سياسي مشترك واسع النطاق بعد قمة بوتين ومودي".
وتابع كوداشيف قائلا: "بالإضافة إلى البيان، نتوقع توصل البلدين إلى اتفاقيات في مجالات الاتصال البيني والنقل والعلوم والفضاء
والتعاون العسكري
والتقني والثقافة والتعليم".
جاءت التصريحات قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، المقرر الاثنين المقبل خلال زيارة بوتين إلى الهند.