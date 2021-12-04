سيرين عبد النور تطلب الطلاق على الهواء وتعلن لأول مرة عن عمرها الحقيقي... فيديو

وحاولت سيرين عبد النور، خلال برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، التهرب من سؤال عن تاريخ ميلادها، إلا أنها قررت أن تفصح عنه وهو 21 فبراير/ شباط عام 1977، مؤكدة أن معنى اسمها يعود لأصول فرنسية بمعنى الساحرات الصغار الذين يعيشون في الأشجار.كما قدمت مشهدا تمثيليا مع أحد الشباب على الهواء، وكان المشهد يدور حول خناقة بين زوجين ، وقالت مازحة :" طلقني ". وقصت سيرين عبد النور موقفا محرجا حدث بين زوجها فريد رحمة، والفنان المصري تامر حسني خلال زيارة الأخير إلى للبنان، عندما دعته على العشاء وحينها سألها تامر أكثر من مرة عن اسم زوجها فأخبرته بأنه فريد، مضيفة أنها قالت له تذكر فريد الأطرش حتى لا تنسى، وحين وصل إلى المطعم وقابل زوجها قال له: "أهلا أستاذ عبد الحليم".وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أعلنت أخيرا عن سخطها من حالة الكهرباء المتردية في لبنان، التي تنقطع لفترات طويلة، ونشرت مقطعا مصورا على صفحتها الخاصة على "تويتر"، وهي تحضر وجبة عشاء لعائلتها على ضوء الشمع.** تابع المزيد من أخبار لبنان على سبوتنيك.
صدمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، جمهورها بعمرها الحقيقي.
وحاولت سيرين عبد النور، خلال برنامج "أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، التهرب من سؤال عن تاريخ ميلادها، إلا أنها قررت أن تفصح عنه وهو 21 فبراير/ شباط عام 1977، مؤكدة أن معنى اسمها يعود لأصول فرنسية بمعنى الساحرات الصغار الذين يعيشون في الأشجار.
كما قدمت مشهدا تمثيليا مع أحد الشباب على الهواء، وكان المشهد يدور حول خناقة بين زوجين ، وقالت مازحة :" طلقني ".
وقصت سيرين عبد النور موقفا محرجا حدث بين زوجها فريد رحمة، والفنان المصري تامر حسني خلال زيارة الأخير إلى للبنان، عندما دعته على العشاء وحينها سألها تامر أكثر من مرة عن اسم زوجها فأخبرته بأنه فريد، مضيفة أنها قالت له تذكر فريد الأطرش حتى لا تنسى، وحين وصل إلى المطعم وقابل زوجها قال له: "أهلا أستاذ عبد الحليم".
وكانت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، أعلنت أخيرا عن سخطها من حالة الكهرباء المتردية في لبنان، التي تنقطع لفترات طويلة، ونشرت مقطعا مصورا على صفحتها الخاصة على "تويتر"، وهي تحضر وجبة عشاء لعائلتها على ضوء الشمع.