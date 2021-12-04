صحيفة تكشف عن الخطوات المقبلة بعد استقالة قرداحي

وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر حكومية خاصة أنه "تم التوافق على أن يختار تيار المردة وزيرا بديلا لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، وحتى تعيين شخصية أخرى يتولى وزير التربية عباس الحلبي وزارة الإعلام بالوكالة".وأضافت المصادر أن المرحلة التالية تبدأ بانعقاد مجلس الوزراء بحضور وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، ويعتقد أنها ستكون يوم الجمعة المقبل، بعد ذلك تبدأ الانفراجات في علاقات لبنان، وفق رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.وتابعت المصادر أنه "مقابل استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي سحب ملاحقة الرؤساء والوزراء من قبضة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وستتم إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
كشفت صحيفة عربية، يوم أمس الجمعة، عن الخطوات السياسية المقبلة في لبنان، وذلك بعد تقديم وزير الإعلام السابق جورج قرداحي استقالته من الحكومة على خلفية الأزمة مع السعودية.
وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر حكومية خاصة أنه "تم التوافق على أن يختار تيار المردة وزيرا بديلا لوزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي، وحتى تعيين شخصية أخرى يتولى وزير التربية عباس الحلبي وزارة الإعلام بالوكالة".
وأضافت المصادر أن المرحلة التالية تبدأ بانعقاد مجلس الوزراء بحضور وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، ويعتقد أنها ستكون يوم الجمعة المقبل، بعد ذلك تبدأ الانفراجات في علاقات لبنان، وفق رؤية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وتابعت المصادر أنه "مقابل استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي سحب ملاحقة الرؤساء والوزراء من قبضة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وستتم إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".