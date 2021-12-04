تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/صحيفة-تكشف-عن-الخطوات-المقبلة-بعد-استقالة-قرداحي-1053530485.html
صحيفة تكشف عن الخطوات المقبلة بعد استقالة قرداحي
صحيفة تكشف عن الخطوات المقبلة بعد استقالة قرداحي
كشفت صحيفة عربية، يوم أمس الجمعة، عن الخطوات السياسية المقبلة في لبنان، وذلك بعد تقديم وزير الإعلام السابق جورج قرداحي استقالته من الحكومة على خلفية الأزمة مع... 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T05:26+0000
2021-12-04T05:26+0000
لبنان
جورج قرداحي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053511617_0:75:3073:1803_1920x0_80_0_0_005b6b8e26736e15953e3664bea6f7c0.jpg
وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر حكومية خاصة أنه "تم التوافق على أن يختار ​تيار المردة​ وزيرا بديلا لوزير الإعلام المستقيل ​جورج قرداحي​، وحتى تعيين شخصية أخرى يتولى وزير التربية ​عباس الحلبي​ وزارة الإعلام بالوكالة".وأضافت المصادر أن المرحلة التالية تبدأ بانعقاد مجلس الوزراء بحضور وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، ويعتقد أنها ستكون يوم الجمعة المقبل، بعد ذلك تبدأ الانفراجات في علاقات لبنان، وفق رؤية الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.وتابعت المصادر أنه "مقابل استقالة وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ سحب ملاحقة الرؤساء والوزراء من قبضة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت ​القاضي طارق البيطار​، وستتم إحالتهم إلى المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053511617_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4e2374972318197917d3b295d3068d3f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, جورج قرداحي

صحيفة تكشف عن الخطوات المقبلة بعد استقالة قرداحي

05:26 GMT 04.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAYوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يعلن إستقالته من الحكومة اللبنانية، لبنان 3 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© Sputnik . ABDEL KADER AL-BAY
تابعنا عبر
كشفت صحيفة عربية، يوم أمس الجمعة، عن الخطوات السياسية المقبلة في لبنان، وذلك بعد تقديم وزير الإعلام السابق جورج قرداحي استقالته من الحكومة على خلفية الأزمة مع السعودية.
وذكرت صحيفة " الأنباء" الكويتية نقلا عن مصادر حكومية خاصة أنه "تم التوافق على أن يختار ​تيار المردة​ وزيرا بديلا لوزير الإعلام المستقيل ​جورج قرداحي​، وحتى تعيين شخصية أخرى يتولى وزير التربية ​عباس الحلبي​ وزارة الإعلام بالوكالة".
وأضافت المصادر أن المرحلة التالية تبدأ بانعقاد مجلس الوزراء بحضور وزراء "حزب الله" وحركة "أمل"، ويعتقد أنها ستكون يوم الجمعة المقبل، بعد ذلك تبدأ الانفراجات في علاقات لبنان، وفق رؤية الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​.
وتابعت المصادر أنه "مقابل استقالة وزير الإعلام ​جورج قرداحي​ سحب ملاحقة الرؤساء والوزراء من قبضة المحقق العدلي بقضية انفجار مرفأ بيروت ​القاضي طارق البيطار​، وستتم إحالتهم إلى المجلس الأعلى ل​محاكمة الرؤساء والوزراء​".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
05:26 GMTصحيفة تكشف عن الخطوات المقبلة بعد استقالة قرداحي
04:30 GMTأمريكا تقول إنها قتلت قياديا بارزا للقاعدة في سوريا بطائرة مسيرة
03:48 GMTصندوق النقد الدولي: سلالة أوميكرون قد تخفض توقعات النمو العالمي
02:39 GMTبايدن يقول إنه سيجري "مناقشة مطولة" مع بوتين بشأن أوكرانيا ولن يقبل بالخطوط الحمراء
02:25 GMTأغرب فيديو قد تراه.. ركاب يدفعون طائرة على مدرج المطار للحاق برحلتهم
01:42 GMTبلينكن يحذر الصين مجددا بشأن تايوان
00:48 GMTروسيا تخطط لتعزيز التواجد العسكري في جزر كوريل
00:07 GMTإعلام: مقتل 3 أشخاص خلال تحطم طائرة صغيرة في باراغواي
أمسالتحالف العربي يعلن تدمير منصة صواريخ باليستية وورشة تجميع مسيرات في صنعاء
أمس"أنصار الله" تعلن تجدد القصف الجوي للتحالف على مطار صنعاء
أمسمصدر لـ "سبوتنيك": مقتل 31 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم إرهابي على حافلة بمالي.. صور
أمسبأداء لم نشاهده منذ سنوات فوز مثير لسوريا على تونس بكأس العرب.. فيديو
أمسمكون لا يحلو الطعام إلا به قد يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف
أمستركيا: شبكة التجسس الإسرائيلية نقلت صورا لـ "الموساد" عبر نظارات مزودة بكاميرات
أمس"أوميكرون" يخنق عائلات أيرلندا بعد قيود من الحكومة على الحانات والزيارات العائلية
أمسالبيت الأبيض ينفي ممارسة ضغوط ضد قانون منع العمل القسري للويغور
أمسمصدر لـ"سبوتنيك": إصابة 6 جنود في مالي جراء كمين للمسلحين
أمسبلينكن: إيران لا تبدو جادة بشأن العودة إلى الامتثال للاتفاق النووي
أمسالمشروب رقم "1" الذي يؤدي لشيخوخة البشرة قبل الأوان
أمسبلينكن: أعمال روسيا ضد أوكرانيا تبعد علاقات موسكو وواشنطن عن الاستقرار