https://arabic.sputniknews.com/20211204/صندوق-النقد-الدولي-سلالة-أوميكرون-قد-تخفض-توقعات-النمو-العالمي-1053530135.html

صندوق النقد الدولي: سلالة أوميكرون قد تخفض توقعات النمو العالمي

صندوق النقد الدولي: سلالة أوميكرون قد تخفض توقعات النمو العالمي

قالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي ستنخفض على الأرجح، بسبب ظهور سلالة أوميكرون... 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T03:48+0000

2021-12-04T03:48+0000

2021-12-04T03:48+0000

فيروس كورونا

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وقالت جورجيفا خلال مؤتمر رويترز نكست، "ظهور سلالة جديدة قد تكون قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة يمكن أن يقوض الثقة، ولذلك، سوف نرى على الأرجح بعض التخفيضات في توقعاتنا خلال شهر أكتوبر للنمو العالمي".وأشار في ذلك الوقت إلى خطر السلالات الجديدة من فيروس كورونا باعتباره يزيد حالة الغموض بشأن موعد التغلب على الجائحة.وتشير الدراسات الأولية حتى الآن أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.وبحسب الدراسة، فإن احتمال الإصابة المتكررة بسلالة أوميكرون أعلى بثلاث مرات من السلالات الأخرى، بحسب وكالة فرانس برس التي أشارت إلى علماء من جمهورية جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، قررت منظمة الصحة العالمية، عقب اجتماع طارئ، تصنيف السلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا مؤخرا، على أنها "مقلقة".وأعرب رئيس الجمعية الطبية العالمية، فرانك أولريش مونتغومري، عن قلقه من أن "أوميكرون" قد يصبح خطيرا جدا كفيروس "إيبولا"، ومعديا مثل متحور "دلتا".وتم الكشف عن إصابات بالسلالة الجديدة "أوميكرون"، في بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا وكندا وهولندا وأستراليا وبريطانيا وفرنسا، وكذلك في هونغ كونغ وبوتسوانا، بالإضافة لإسرائيل.

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فيروس كورونا