طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى موسكو تغير مستوى ارتفاعها بسبب الناتو

سبوتنيك. وأضافت وكالة النقل الجوي إن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.وتوعدت الوكالة بأن تقدم روسيا احتجاجا على حادث تحليق طائرة استطلاع لحلف الناتو قرب طائرة مدنية فوق البحر الأسود عبر القنوات الدبلوماسية.وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن روسيا تزيد من وجودها العسكري على الحدود مع أوكرانيا وتزيد من نشاطها في المجال الجوي لدول البلطيق.جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، حيث أوضح ستولتنبرغ، قائلا: "نرى هيكلا عسكريا روسيا مهما، يتم تجديده تدريجيا بوحدات قتالية ووحدات محمولة جوا وقدرات متنوعة للغاية. ولا أتكهن بنوايا روسيا، لكنني أعلم على وجه اليقين أن روسيا لديها القدرة على استخدام القوة العسكرية ضد جيرانها وقد أظهر ذلك".
قالت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي، اليوم السبت، إن طائرة ركاب قادمة من تل أبيب إلى العاصمة الروسية موسكو غيّرت مستوى ارتفاعها بسبب طائرة استطلاع تابعة للناتو.
سبوتنيك. وأضافت وكالة النقل الجوي إن ارتفاع وتيرة تحليق طائرات حلف الناتو قرب حدود روسيا يخاطر بوقوع حوادث خطيرة للطائرات المدنية.
وتوعدت الوكالة بأن تقدم روسيا احتجاجا على حادث تحليق طائرة استطلاع لحلف الناتو قرب طائرة مدنية فوق البحر الأسود عبر القنوات الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن روسيا تزيد من وجودها العسكري على الحدود مع أوكرانيا وتزيد من نشاطها في المجال الجوي لدول البلطيق.
جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، حيث أوضح ستولتنبرغ، قائلا: "نرى هيكلا عسكريا روسيا مهما، يتم تجديده تدريجيا بوحدات قتالية ووحدات محمولة جوا وقدرات متنوعة للغاية. ولا أتكهن بنوايا روسيا، لكنني أعلم على وجه اليقين أن روسيا لديها القدرة على استخدام القوة العسكرية ضد جيرانها وقد أظهر ذلك".