غامبيا تختار رئيسا من بين 6 مرشحين أوفرهم حظا الرئيس المنتهية ولايته

الرباط - سبوتنيك. أعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات فتح مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 1400 مركز أبوابها في الساعة 8 صباحا يوم السبت وإغلاقها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي الذي يطابق توقيت غرينتش، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي دعي لها نحو مليون ناخب يوم غد الأحد.وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق يحيى جامح الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عامًا، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى الاختيار في غينيا الاستوائية.ويتمتع الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)،بالحظ الأوفر للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).ويعتبر المراقبون ان هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي في البلاد التي عاشت على وقع ازمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاقرار بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.وتعد جمهورية غامبيا إحدى دول الغرب الافريقي تسكنها أغلبية مسلمة، وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة افريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي.
تبدأ الانتخابات الرئاسية في غامبيا، اليوم السبت، لاختيار رئيس من بين 6 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو والمعارض حسينو دربو.
الرباط - سبوتنيك. أعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات فتح مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 1400 مركز أبوابها في الساعة 8 صباحا يوم السبت وإغلاقها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي الذي يطابق توقيت غرينتش، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي دعي لها نحو مليون ناخب يوم غد الأحد.
وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق يحيى جامح الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عامًا، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى الاختيار في غينيا الاستوائية.
ويتمتع الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)،بالحظ الأوفر للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).
ويعتبر المراقبون ان هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي في البلاد التي عاشت على وقع ازمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاقرار بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.
وتعد جمهورية غامبيا إحدى دول الغرب الافريقي تسكنها أغلبية مسلمة، وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة افريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي.