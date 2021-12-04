تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211204/غامبيا-تختار-رئيسا-من-بين-6-مرشحين-أوفرهم-حظا-الرئيس-المنتهية-ولايته-1053538157.html
غامبيا تختار رئيسا من بين 6 مرشحين أوفرهم حظا الرئيس المنتهية ولايته
غامبيا تختار رئيسا من بين 6 مرشحين أوفرهم حظا الرئيس المنتهية ولايته
تبدأ الانتخابات الرئاسية في غامبيا، اليوم السبت، لاختيار رئيس من بين 6 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو والمعارض حسينو دربو. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T10:19+0000
2021-12-04T10:19+0000
غامبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102189/93/1021899367_0:122:1300:853_1920x0_80_0_0_08f87c1a14d5a0a76da7747a8b704026.jpg
الرباط - سبوتنيك. أعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات فتح مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 1400 مركز أبوابها في الساعة 8 صباحا يوم السبت وإغلاقها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي الذي يطابق توقيت غرينتش، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي دعي لها نحو مليون ناخب يوم غد الأحد.وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق يحيى جامح الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عامًا، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى الاختيار في غينيا الاستوائية.ويتمتع الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)،بالحظ الأوفر للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).ويعتبر المراقبون ان هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي في البلاد التي عاشت على وقع ازمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاقرار بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.وتعد جمهورية غامبيا إحدى دول الغرب الافريقي تسكنها أغلبية مسلمة، وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة افريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي.
https://arabic.sputniknews.com/20170715/تحقيق-أموال-الرئيس-يحيى-جامع-1025110457.html
غامبيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102189/93/1021899367_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_6fa9b2dd5f0b029f9d13422e80b4e2a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
غامبيا

غامبيا تختار رئيسا من بين 6 مرشحين أوفرهم حظا الرئيس المنتهية ولايته

10:19 GMT 04.12.2021
© AP Photo / AP/FOTOLINKرئيس غامبيا المخلوع يحيى جامع
رئيس غامبيا المخلوع يحيى جامع - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© AP Photo / AP/FOTOLINK
تابعنا عبر
تبدأ الانتخابات الرئاسية في غامبيا، اليوم السبت، لاختيار رئيس من بين 6 مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو والمعارض حسينو دربو.
الرباط - سبوتنيك. أعلنت اللجنة المنظمة للانتخابات فتح مراكز الاقتراع البالغ عددها أكثر من 1400 مركز أبوابها في الساعة 8 صباحا يوم السبت وإغلاقها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي الذي يطابق توقيت غرينتش، ومن المتوقع إعلان النتائج الأولية للانتخابات التي دعي لها نحو مليون ناخب يوم غد الأحد.

وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات حرة منذ إزاحة الرئيس السابق يحيى جامح الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 22 عامًا، ورفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2017 قبل أن يقرر تحت ضغط شعبي الرحيل إلى المنفى الاختيار في غينيا الاستوائية.
يحيى جامع رئيس جامبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2017
غامبيا: تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أموال الرئيس السابق يحيى جامع
15 يوليو 2017, 12:17 GMT
ويتمتع الرئيس المنتهية ولايته أداما بارو (56 عاما)،بالحظ الأوفر للفوز بالانتخابات والبقاء في سدة الحكم لمدة خمس سنوات قادمة. وينافس بارو في هذه الانتخابات المعارض المخضرم حسينو دربو (73 عاما).
ويعتبر المراقبون ان هذه الانتخابات بمثابة اختبار للانتقال الديمقراطي في البلاد التي عاشت على وقع ازمة سياسية استمرت شهرًا ونصف حين رفض يحيى جامع الاقرار بالهزيمة في الانتخابات وتسليم السلطة للمرشح الفائز.

وتعد جمهورية غامبيا إحدى دول الغرب الافريقي تسكنها أغلبية مسلمة، وهي أصغر دولة في البر الرئيسي لقارة افريقيا ويحدها من الشمال والشرق والجنوب السنغال، ويخترقها نهر غامبيا، ويحدها من الغرب المحيط الأطلسي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:25 GMTأول ظهور إعلامي لياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي بعد أزمة مرضها الأخيرة... فيديو
10:20 GMTماكرون: نعمل مع دول أوروبية أخرى لإقامة بعثة دبلوماسية في أفغانستان
10:20 GMTالأمير خالد الفيصل يستقبل ماكرون في جدة... صور
10:19 GMTغامبيا تختار رئيسا من بين 6 مرشحين أوفرهم حظا الرئيس المنتهية ولايته
10:16 GMTسفير روسيا لدى نيودلهي: نتوقع توصل البلدين إلى اتفاقيات في عدة مجالات أثناء لقاء بوتين ومودي
10:12 GMTتركيا تبيع "مسيرات" لأوكرانيا وتغضب روسيا... ماهي تفاصيل الصفقة
10:10 GMTبايدن يلتقط عدوى... صوت الرئيس الأمريكي يثير تساؤلات الإعلاميين
10:00 GMTالسعودية تجري محادثات لتصنيع سيارات كهربائية محليا
09:52 GMTمجلس الأمن الدولي يتخذ قرارا بشأن أرملة القذافي واثنين من أبنائه
09:42 GMT"انستغرام" يدعو مستخدميه لإنشاء حساب إضافي لأهداف جديدة
09:35 GMTالقوات الإثيوبية تعلن تحرير 4 مدن جديدة من قبضة جبهة تحرير تيغراي
09:32 GMTفيديو يوضح شراهة الثقب الأسود بافتراس النجوم
09:27 GMTنجل العالم النووي الإيراني فخري زاده يكشف عن سبب اغتيال والده
09:26 GMTوزير إسرائيلي حول قضاء عائلة بينيت عطلة خارج البلاد: مثال شخصي سيئ
09:25 GMTأبو الغيط يتحدث عن أمن الخليج ومخاطر التهديد الإيراني على مضيقي هرمز وباب المندب
09:22 GMTجورج كلوني يكشف أنه رفض إعلانا بقيمة 35 مليون دولار لأنه من دولة "موضع شك"‏
09:21 GMT"شيخ حديث" يتحدث 4 لغات... أين يوجد زعيم طالبان المختفي منذ أشهر؟
09:06 GMTرجل هندي يعود إلى الحياة بعد قضاء 7 ساعات في ثلاجة المشفى... فيديو
09:00 GMTأمريكا تعلق على بيان "طالبان" بشأن حقوق المرأة
08:55 GMTوكالة: توقيف أجانب يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم إرهابي في إسطنبول