https://arabic.sputniknews.com/20211204/غواصة-تصادف-شبحا-عملاقا-لحظات-نادرة-لمخلوق-رصد-لأول-مرة-عام-1899-صور-وفيديو-1053546336.html

غواصة تصادف شبحا عملاقا... لحظات نادرة لمخلوق رصد لأول مرة عام 1899... صور وفيديو

غواصة تصادف شبحا عملاقا... لحظات نادرة لمخلوق رصد لأول مرة عام 1899... صور وفيديو

التقط فريق علمي مشاهد نادرة جدا خلال رحلة بحثية في الأعماق لأحد المخلوقات الغريبة التي رصدت لأول مرة في عام 1899 ويصنف من ضمن الكائنات نادرة الظهور. 04.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-04T13:02+0000

2021-12-04T13:02+0000

2021-12-04T13:02+0000

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رصدت غواصة تابعة لمعهد أبحاث الأحياء المائية في خليج مونتيري (MBARI)، مخلوقا ضخما غريبا على عمق 3200 قدم (975 مترا).وصور العلماء مشاهد نادرة جدا لقنديل البحر الشبحي العملاق (Stygiomedusa gigantea)، وهو من أندر الكائنات التي شاهدها العلماء منذ اكتشافه عام 1899.وبحسب بيان معهد أبحاث الأحياء المائية ( MBARI)، تعتبر هذه المشاهد واحدة من تسع مرات فقط اكتشف فيها علماء المركز هذا المخلوق "المراوغ" من بين آلاف الرحالات الاستكشافية في أعماق المحيط التي نفذها المعهد.وأشار المعهد إلى أن هذا "الهلام الشبحي العملاق" اكتشف لأول مرة في عام 1899، ومنذ ذلك الحين، لم يصادف العلماء هذا المخلوق إلا نحو 100 مرة".وبحسب المقال المشور في مجلة "livescience" العلمية، رصد "الشبح العملاق"، الذي يعد من بين أكبر قناديل البحر على كوكب الأرض، في أعمق أجزاء جميع محيطات العالم باستثناء القطب الشمالي.ويؤكد معهد الأبحاث أن مشاهدة المخلوق لا تزال من أندر الأحداث على كوكبنا، حيث عادة ما يعيش "بعيدا جدا عن أماكن وصلها البشر أو الغواصات التي تنزل لأعماق كبيرة".ولا يُعرف الكثير من المعلومات عن قناديل البحر الشبحية، لكن يعتقد العلماء أنها تستخدم أذرعها الفموية، التي تتدفق مثل الأوشحة الفضفاضة والتي تعوم خلفها، لإيقاع الفريسة وإدخالها في فمها.

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https://arabic.sputniknews.com/20211204/دراسة-مدار-الأرض-ينحرف-ويؤثر-على-المخلوقات-كائن-صغير-أنقذ-الجميع-صور-وفيديو--1053544647.html

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